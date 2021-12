Brasil tem 2 duplas femininas em semi no vôlei de praia

Duas duplas brasileiras femininas garantiram vaga nesta sexta-feira, 22, nas semifinais do Grand Slam da Polônia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Fernanda Berti/Taiana e Talita/Larissa seguiram em frente em Stare Jablonki, enquanto as parcerias Juliana/Maria Elisa e Ágatha/Bárbara Seixas acabaram derrotadas e foram eliminadas da competição.

Caso voltem a vencer neste sábado, Fernanda Berti/Taiana e Talita/Larissa poderão travar uma decisão 100% brasileira em solo polonês, pois elas enfrentarão rivais estrangeiras nas semifinais. A final e a decisão do terceiro lugar também estão marcadas para acontecer neste sábado.

Agora garantidas na luta por uma vaga na decisão, Fernanda Berti e Taiana iniciaram o dia de confrontos desta sexta vencendo as canadenses Humana-Paredes e Pischke por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 9/21, 16/18, nas oitavas de final. Em seguida, elas derrotaram as checas Kolocova e Slukova por 2 a 0, com 21/13 e 21/18, nas quartas.

Já Talita e Larissa abriram a sexta-feira batendo as holandesas Meppelink e Van Iersel por 2 sets 0, com 21/16 e 21/13, antes de nas quartas de final passarem pelas espanholas Liliana e Baquerizo com parciais de 23/21 e 21/16.

Nas semifinais deste sábado, Fernanda Berti e Taiana terão pela frente as alemãs Ludwig e Sude, enquanto Talita e Larissa pegarão as também alemãs Holtwick e Semmler, que nas quartas de final superaram Ágatha e Bárbara Seixas por 2 sets a 0, com 21/18 e 21/15. Antes de serem eliminadas, as brasileiras haviam superado as alemãs Laboureur e Schumacher por 2 sets a 1 (22/24, 21/18 e 15/11), nas oitavas de final.

Juliana e Maria Elisa, por sua vez, já foram eliminadas no primeiro jogo do dia por Liliana e Baquerizo, que avançaram às quartas de final com um triunfo por 2 sets a 1 (21/16, 18/21 e 15/12).

