Brasil sofre, mas vence Tchecas no Mundial de Vôlei

A seleção brasileira feminina enfrentou mais dificuldades do que o imaginado, mas conquistou neste sábado a sua segunda vitória no Mundial de Vôlei, disputado no Japão. Em Hamamatsu, o Brasil venceu a República por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/22, 23/25, 25/20 e 15/9, em 1 hora e 59 minutos.



"Sempre esperamos jogos difíceis, mas as tchecas realmente jogaram muito bem. Elas entraram com menos responsabilidade e arriscaram tudo. Forçaram o saque e conseguiram quebrar o nosso passe. Estou sentindo o nosso time um pouco preso ainda. A equipe está ansiosa, preocupada em não cometer erros. A partir do quarto set, o time acalmou e jogou mais solto. É assim que tem que ser", afirmou o técnico José Roberto Guimarães.

adblock ativo