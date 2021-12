Brasil sobe uma posição no ranking da Fifa e aparece em 12º

A seleção brasileira subiu uma posição no ranking da Fifa divulgado nesta quarta-feira, 5, mas continua na modesta 12ª colocação. A equipe comandada por Mano Menezes ainda aparece atrás de seleções com pouca expressão em competições importantes, como Croácia, Dinamarca e Grécia.

As três primeiras posições do ranking não sofreram alterações, com a Espanha, campeã mundial e europeia, encabeçando a lista. Alemanha e Inglaterra vêm logo em seguida. Fechando o "top 5", Portugal subiu um posto e trocou de posição com o Uruguai, ficando em 4º.

O ranking mensal levou em conta 54 jogos, todos amistosos, realizados no último mês de agosto. Nas 20 primeiras posições, o maior salto foi do Equador, que subiu três postos e aparece em 17º. A Suíça também ganhou três posições e entrou no top 20.

Veja abaixo as 20 melhores seleções da lista da Fifa divulgada nesta quarta-feira e quantas posições cada uma ganhou (+) ou perdeu (-).

1. Espanha

2. Alemanha

3. Inglaterra

4. Portugal (+1)

5. Uruguai (-1)

6. Itália

7. Argentina

8. Holanda

9. Croácia

10. Dinamarca

11. Grécia (+1)

12. Brasil (+1)

13. Rússsia (-2)

14. Chile (+1)

15. França (-1)

16. Costa do Marfim

17. Equador (+3)

18. Suécia (-1)

19. República Tcheca

20. Suíça (+3)



adblock ativo