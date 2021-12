Brasil sobe uma posição e assume 7º lugar no ranking feminino da Fifa

No mesmo dia em que a seleção comandada pelo técnico Tite faz o seu segundo jogo na Copa do Mundo da Rússia, o time nacional feminino do Brasil assumiu nesta sexta-feira a sétima posição do ranking da Fifa. A equipe dirigida por Vadão subiu um posto em relação ao mês de março, quando ocorreu a atualização anterior da listagem.

Essa foi, por sinal, a primeira vez que o ranking foi atualizado depois que o Brasil conquistou, em abril, o título do Copa América, no Chile, e consequentemente assegurou vagas no Mundial e no Pan de 2019, assim como na disputa do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Foi um heptacampeonato sul-americano da equipe nacional, que atravessa um processo de renovação comandado por Vadão, embora o time ainda conte com a consagrada Marta e a atacante Cristiane como grandes referências de longa data. O Brasil, porém, ainda se vê distante do grupo das primeiras colocadas do ranking da Fifa.

A liderança segue nas mãos dos Estados Unidos, com 2.114 pontos, enquanto as brasileiras somam 1.985. Logo atrás das norte-americanas agora aparece a Alemanha, que subiu do terceiro para o segundo lugar. A França, por sua vez, saltou da quinta para a terceira colocação, enquanto a Inglaterra caiu do segundo para o quarto posto.

O Canadá, que fecha o Top 5, foi outro a cair uma posição, enquanto o Japão assegurou o seu retorno ao grupo das dez melhores com uma expressiva ascensão ao saltar do 11º para o sexto lugar, ficando logo à frente do Brasil. Essa grande subida se deveu à conquista da Copa Asiática neste último período.

Outras duas integrantes do Top 10, Austrália e Holanda caíram dois postos cada uma e agora figuram respectivamente na oitava e nona posições, enquanto a Coreia do Norte se manteve no décimo lugar. A Suécia, que em março fazia parte do grupo das dez primeiras, desceu duas colocações e agora é a 11ª no geral.

Diferentemente do ranking masculino da Fifa, atualizado mensalmente, a listagem feminina é alterada a cada três meses. E a próxima vez que este ranking voltará a ser divulgado pela entidade será no dia 28 de setembro.

Confira a classificação atualizada do ranking feminino da Fifa:

1) Estados Unidos, 2.114 pontos

2) Alemanha, 2.049

3) França, 2.032

4) Inglaterra, 2.026

5) Canadá, 2.009

6) Japão, 1.988

7) Brasil, 1.985

8) Austrália, 1.979

9) Holanda, 1.977

10) Coreia do Norte, 1.955

11) Suécia, 1.941

12) Espanha, 1.911

13) Dinamarca, 1.903

14) Noruega, 1.887

15) Coreia do Sul, 1.881

16) Itália, 1.870

17) China, 1.867

18) Suíça, 1.861

19) Islândia, 1.823

20) Nova Zelândia, 1.810

