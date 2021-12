Brasil sobe para 9º no ranking da FIBA após Londres 2012

Na primeira atualização do ranking da Federação Internacional de Basquete (Fiba), o Brasil apareceu entre as dez potências mundiais da modalidade, em nono lugar, depois de chegar às quartas de final dos Jogos Olímpicos de Londres e ficar com a quinta posição do torneio.

A equipe dos Estados Unidos, que confirmou o favoritismo e obteve mais um ouro olímpico, continua na primeira colocação, seguida pela vice-campeã dos Jogos, a Espanha. Outra seleção que não teve sua colocação alterada no ranking foi a Argentina, quarta colocada em Londres e terceira na lista.

A classificação foi publicada nesta quinta-feira, 16, pela FIBA, e não apresenta mudanças nos cinco primeiros postos, ocupados por Estados Unidos, Espanha, Argentina, Grécia e Lituânia, respectivamente.

Já a Rússia, que foi terceira colocada em Londres, subiu cinco posições e aparece em sexto lugar, seguida na ordem por Turquia, França, Brasil e Austrália.

O maior salto na classificação após os Jogos Olímpicos de Londres foi o da Grã-Bretanha, que passou da 43ª posição para a 23ª. Alguns países africanos também melhoraram sua classificação, como é o caso da Nigéria, que está em 17º lugar (era 21º) e a Tunísia, que agora é 22ª colocada.

Confira os dez primeiros colocados do ranking mundial de basquete da FIBA:

.1. Estados Unidos

.2. Espanha

.3. Argentina

.4. Grécia

.5. Lituânia

.6. Rússia

.7. Turquia

.8. França

.9. BRASIL

10. Austrália

adblock ativo