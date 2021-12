Brasil se classifica ao Mundial Sub-17 e decide título sul-americano com o Chile

A seleção brasileira está classificada para o Mundial Sub-17, torneio que será disputado na Índia em outubro. Na noite desta quinta-feira, 16, uma combinação de resultados dos jogos do dia já haviam garantido a vaga da equipe no torneio na Índia, mas ainda assim o Brasil fez a sua parte e superou a Colômbia por 3 a 0, em Rancagua, no Chile, no encerramento da quarta rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-17.

Mais do que a vaga, a vitória foi importante para encaminhar a conquista do título continental pela seleção, pois o resultado a deixou na liderança do hexagonal, com dez pontos, um a mais do que o anfitrião Chile, que será exatamente o seu adversário na última rodada, no domingo.

O Brasil, maior campeão do Sul-Americano Sub-17, com 11 conquistas, só não vai faturar a sua 12ª taça com um empate no domingo se o Paraguai, que está em terceiro lugar com oito pontos, vencer a Colômbia por seis gols de diferença.

Nesta quinta, o Brasil construiu a sua vitória com facilidade. O primeiro gol da partida foi marcado por Vinicius Júnior, revelação do Flamengo, que recebeu passe de Alan e encobriu o goleiro Kevin Mier para marcar um golaço.

O segundo gol também acabou sendo de Vinicius Júnior, que foi acionado por Alan, avançou, penetrou na área e finalizou por baixo das pernas do goleiro colombiano, aos seis minutos do segundo tempo. Já o terceiro gol saiu após cobrança de escanteio de Alan do Palmeiras, sendo concluído por Alerrandro, do Atlético Mineiro, aos 24.

adblock ativo