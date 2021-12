A Seleção Brasileira de vôlei masculino foi campeã da Liga das Nações, na tarde deste domingo, 27, na cidade de Rimini, na Itália. Na grande decisão, a time comanda interinamente por Carlos Schwanke venceu a Polônia pelo placar de 3 sets a 1.

Da Redação Brasil sai atrás, mas vira sobre a Polônia e conquista a Liga das Nações

O confronto começou difícil para a equipe verde e amarela. Em início bastante complicado, a Polônia levou a melhor no primeiro set, pelo placar de 25 a 22. No segundo, nova disputa acirrada, mas com triunfo brasileiro: 25 a 23. A seleção deslanchou nos últimos dois sets e venceu ambos com relativa vantagem, em 25 a 16 e 25 a 14.

O último ponto da grande decisão foi anotado pelo experiente Wallace, que pontuou 22 vezes ao longo da partida.

A conquista deste domingo foi a primeira da Seleção Brasileira na respectiva competição. Em 2018 e 2019, edições anteriores e primeira em que o torneio passou a se chamar 'Liga das Nações', o time verde e amarelo não chegou a sequer atingir o pódio, tendo ficado em na 5ª e 4ª posição, respectivamente.

Maior vencedor da história da Liga Mundial, torneio que precedeu a Liga das Nações, o Brasil retoma ao posto mais alto do esporte após mais de 10 anos. A última vez que a seleção havia erguido o troféu, foi na edição de 2010.

adblock ativo