Brasil refaz contas para se classificar às oitavas de final no Mundial

Após a derrota na estreia do Mundial de Handebol para o Catar, a Seleção Brasileira fez algumas mudanças de planos e traçou nova matemática para tentar se classificar às oitavas de final. 'Esquecer' o complicado jogo contra a campeã mundial Espanha, neste sábado, 17, e dar o máximo contra os três outros adversários do grupo: Bielo-Rússia, Eslovênia e Chile.

"Foi um golpe difícil (a derrota para o Catar), mas disse aos jogadores que isso ficou para trás. A Espanha é favorita, sabemos disso. Depois, teremos três finais", afirmou o técnico Jordi Ribera, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 16.

Antes da estreia, o Brasil sonhava terminar a primeira fase na terceira colocação do grupo A. Agora o plano é outro. "Nossa meta é primeiro nos classificar", falou Ribera. Das seis seleções da chave, quatro avançam à próxima fase.

Ribera assistiu parte da vitória da Espanha sobre Bielo-Rússia nesta sexta-feira. O treinador e a seleção brasileira assistiram ao primeiro tempo do jogo. Depois, o Brasil iniciou seu último treino antes do jogo deste sábado em uma quadra anexa ao ginásio onde a Espanha estreou com vitória por 38 a 33.

"A Espanha tem uma defesa muito boa e uma boa movimentação de ataque e um bom pivô como o Aginagalde", disse Jordi, que iria passar trechos do jogo da Espanha para os jogadores brasileiros.

