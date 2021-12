Brasil recebe o Equador em 'esquente' para o Mundial

Classificada para a Copa-2018 com quatro rodadas de antecipação nas Eliminatórias Sul-americanas, o Brasil tem nesta quinta-feira, 31, às 21h45, contra o Equador, na Arena Grêmio, seu primeiro compromisso oficial já com a vaga garantida no Mundial. Em casa, o gaúcho Tite, que está 100% à frente da Seleção no torneio e estreou justamente contra os equatorianos (3 a 0, em Quito), vê o jogo pela 15ª rodada como uma nova fase da equipe visando a Copa na Rússia.

“Qualquer adversário merece o nosso respeito e o Equador tem um time muito qualificado. Esteve na última Copa do Mundo e chegou a liderar boa parte dessas Eliminatórias. Já esteve na zona de classificação e pode voltar. Portanto, temos que trabalhar para fazermos um grande jogo se não quisermos tropeçar em casa. O fato de estarmos classificados não nos desobriga de darmos o nosso melhor em campo nos jogos restantes, pois defendemos a camisa da Seleção Brasileira e outros dependem dos nossos resultados”, avisou Tite.

Líder com 33 pontos, o Brasil tem 13 a mais que o Equador, que está na 6ª colocação, com 20, e luta para se aproximar da zona de classificação, que tem a Argentina (5º lugar, com 22) na vaga que disputará a repescagem com o campeão da chave da Oceania (Nova Zelândia ou Ilhas Salomão). A Colômbia é a vice-líder com 24, seguida por Uruguai (3º) e Chile (4º), ambos com 23.

Willian titular

Tite fará apenas uma modificação em relação ao seu time considerado titular. O meia Philippe Coutinho foi barrado para a entrada de Willian, uma vez que está envolvido em uma possível transferência do Liverpool para o Barcelona.

O Brasil deverá ir a campo com Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. O time é exatamente o mesmo que venceu o Equador por 3 a 0 há um ano, na partida que marcou a estreia de Tite como técnico da seleção brasileira. O lateral-esquerdo Marcelo será o capitão.

Último treino

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta quarta, 30, o último treino antes da partida. A atividade aconteceu na Arena Grêmio, local do jogo, em Porto Alegre. A imprensa pôde acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores. O gramado apresenta algumas marcas de desgaste. A área em frente aos gols teve a grama trocada, e há algumas falhas junto às laterais, mas isso não deverá atrapalhar o toque de bola.

Antes do treino, Tite reuniu todo o grupo de jogadores à beira do gramado para prestar uma homenagem a Antônio Carlos Verardi, dirigente histórico do Grêmio com quem o técnico trabalhou durante sua passagem pelo clube gaúcho. O técnico falou por cerca de cinco minutos e todo o grupo aplaudiu o dirigente ao final da conversa.

Equador com problemas

Pelo lado dos visitantes, Gustavo Quinteros, técnico do Equador, tem problemas para este jogo. O zagueiro Luis Caicedo e o volante Jefferson Orejuela, que joga pelo Fluminense, cumprem suspensão. Os zagueiros Arturo Mina e Frickson Erazo, ambos lesionados, também ficam de fora.

Assim, Gabriel Achillier e Robert Arboleda formam a dupla de zaga, com Pedro Quiñonez e Christian Noboa atuando na proteção aos defensores. Na lateral direita, Pedro Velasco e Enner Valencia disputam posição, assim como Fidel Martínez e Felipe Caicedo duelam pela única vaga no ataque.

Brasil x Equador - 15ª rodada das Eliminatórias da Copa - América do Sul

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Quando: Quinta-feira, 31, às 21h45

Árbitro: Mario Díaz Vivar (Paraguai)

Assistentes: Milcíades Saldivar (Paraguai) e Rodney Aquino (Paraguai)

Brasil - Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho, Renato Augusto e Willian; Neymar e Gabriel Jesus. Técnico: Tite.

Equador - Banguera, Velasco (E. Valencia), Achillier, Arboleda e Ramírez; Quiñonez, Noboa, A. Valencia e J. Cazares; M. Caicedo e Martínez (F. Caicedo). Técnico: Gustavo Quinteros.

adblock ativo