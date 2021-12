Brasil poupa judocas e perde para a Coreia do Sul no mundial em Salvador

Já classificada para as semi-finais da Copa do Mundo de Judô, a equipe brasileira resolveu poupar alguns dos seus principais judocas e perdeu para a Coreia do Sul por 4 vitórias a 1, em confronto disputado no início de noite desta quinta, 29, em Salvador, no Centro de Convenções.



A única vitória do Brasil foi do judoca Walter Santos, da categoria +90kg, que superou o sul-coreano Sung-Min Kim. Os brasileiros Alex Pombo (-66kg), Bruno Mendonça (-73kg), Maicon França (-81kg), Bruno Altoé (-90kg) perderam seus confrontos.

Nesta sexta, a partir das 14h, acontece a última rodada classificatória, e logo após, a disputa válida pelas semi-finais. O Brasil enfrenta a Itália para definir quem será o seu adversário na próxima fase.



A equipe brasileira ocupa atualmente a terceira posição, com 12 pontos e 20 vitórias. Coreia do Sul, com 19 pontos, e Japão, com 16 pontos, também já estão classificadas. Itália, com nove pontos, além de Portugal e Espanha, com 6 pontos, disputam a última vaga.



O evento tem entrada franca e vai até o sábado, 31, quando acontece a grande final da Copa.



