Brasil perde para Suíça com gol contra de Daniel Alves

Mesmo embalada pela conquista do título da Copa das Confederações, a Seleção Brasileira perdeu para a Suíça por 1 a 0, em amistoso disputado nesta quarta-feira, 14, no Estádio St. Jakob Park, na Basileia. Sem ter a mesma força mostrada no torneio em que foi campeão em casa, o Brasil acabou sendo derrotado graças a um gol contra do lateral-direito Daniel Alves.

Foi o primeiro jogo desde que o Brasil foi campeão da Copa das Confederações, com a vitória sobre a Espanha em 30 de junho no Maracanã, mas agora sem o apoio da torcida, tão fundamental para a conquista do título. E foi também o começo da reta final de preparação para a disputa da Copa do Mundo de 2014, quando os brasileiros serão novamente os anfitriões.

Em relação ao time que foi campeão da Copa das Confederações, o técnico Luiz Felipe Scolari fez duas alterações para o amistoso desta quarta-feira. Com dores, o zagueiro David Luiz deu lugar a Dante. E o goleiro Julio Cesar, como está sem jogar - tem futuro indefinido no Queens Park Rangers, agora na segunda divisão inglesa -, foi substituído por Jefferson.

Diante da Suíça, o Brasil enfrentou nesta quarta-feira uma equipe famosa pelo seu poder defensivo. Em 15º lugar no ranking da Fifa, no qual os brasileiros estão na nona posição, os suíços têm a melhor defesa das Eliminatórias Europeias da Copa de 2014, com apenas um gol sofrido em seis rodadas - assim, lideram com folga o grupo, bem perto da vaga no Mundial.

Mesmo contra a forte defesa suíça, o Brasil criou uma grande chance aos 16 minutos de jogo, quando Hulk entrou livre na área, após receber um passe de Fred, mas seu chute, de perna direita, foi defendido pelo goleiro. Os suíços responderam no lance seguinte: Shaqiri teve liberdade para chutar da entrada da área e exigiu uma difícil defesa de Jefferson.

A Suíça voltou a ameaçar em outro chute de longe aos 26 minutos, dessa vez com Xhaka, quando Jefferson deixou a bola escapar e levou um susto. O Brasil teve nova oportunidade aos 37: Neymar cruzou e Paulinho acertou a cabeçada para mandar no travessão. E os suíços quase marcaram aos 42, em outra finalização de fora de Shaqiri defendida pelo goleiro brasileiro.

No começo do segundo tempo, a Suíça abriu o placar. Em cruzamento de Seferovic logo aos dois minutos, Daniel Alves tentou afastar de cabeça e marcou gol contra, mandando a bola no ângulo. A desvantagem deixou o time do Brasil atordoado. Tanto que o goleiro Jefferson deu uma furada feia após um recuo de bola aos seis e Seferovic quase fez 2 a 0 para os suíços.

Com isso, Felipão resolveu começar as substituições na equipe. Colocou Maxwell, Fernando e Jô de uma vez - para as saídas de Marcelo, Luiz Gustavo e Fred -, para, logo depois, substituir Oscar, Hulk e Daniel Alves por Hernanes, Lucas e Jean, respectivamente. Mesmo assim, o Brasil não conseguiu reagir e a Suíça controlou o jogo até o apito final.

Assim, a Seleção Brasileira somou a segunda derrota em 13 jogos disputados desde que Felipão voltou a ser o treinador - também tinha perdido para a Inglaterra na estreia, além de contabilizar sete vitórias e quatro empates. Agora, o Brasil volta a jogar em setembro, contra a Austrália, no dia 7, em Brasília, e diante de Portugal, no dia 10, em Boston (EUA).

