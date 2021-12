Brasil perde para o Irã e segue mal na Liga Mundial

Longe de lembrar seus dias vitoriosos, a seleção brasileira masculina de vôlei segue decepcionando na Liga Mundial e neste sábado, 7, foi surpreendida pelo Irã pela primeira vez na história, em pleno Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mesmo diante de sua torcida, os comandados de Bernardinho foram atropelados pelo adversário, que venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/21 e 25/21.

Foi a quarta derrota do Brasil em seis partidas da Liga Mundial até o momento. Anteriormente, também em partidas em casa, a equipe foi derrotada duas vezes pela Itália, ganhou um confronto e perdeu outro da Polônia e bateu o mesmo Irã na última sexta, com muita dificuldade, por 3 a 2. A péssima campanha até o momento complicou a classificação da seleção.

O Brasil ainda é o vice-líder do Grupo A do torneio, com cinco pontos mas a Polônia, com três pontos e três partidas a menos que os brasileiros, encara a Itália, fora de casa, no domingo, com chance de retomar o segundo lugar. Os italianos são os líderes disparados, com 15 pontos, enquanto os iranianos venceram pela primeira vez neste sábado e chegaram a quatro pontos.

O time brasileiro esteve muito abaixo do esperado desde o início. Bernardinho tentou mexer na equipe, com as entradas de Rapha e Leandro Vissotto nas vagas de Bruninho e Wallace, respectivamente, mas não adiantou. O jogo seguiu equilibrado até a metade do primeiro set, quando o Brasil passou a errar muito na recepção, o Irã aproveitou para abrir e fechou.

No segundo set, os iranianos abriram vantagem no início e o Brasil precisou se recuperar para empatar em 11 a 11. Mas, outra vez, os erros voltaram a atrapalhar. Lucarelli sacou na rede, Sidão cortou para fora, Vissotto foi bloqueado e o Irã fechou.

A primeira liderança brasileira na partida veio somente no terceiro set e o equilíbrio voltou a prevalecer. Os times chegaram a empatar em 15 a 15, mas o Brasil errou novamente na recepção, sofreu com os bons saques do adversário e ficou atrás. Aí, foi só o Irã administrar para garantir o triunfo.

Agora a seleção brasileira terá uma semana para treinar e corrigir os muitos erros apresentados diante do Irã. Na próxima semana, na sexta e no sábado, a equipe voltará a duelar com os iranianos, desta vez na casa do adversário.

