Brasil perde para Croácia e está fora do Mundial de Handebol

A seleção brasileira masculina de handebol esteve próxima de surpreender e eliminar a Croácia no Mundial neste domingo, 25, mas foi derrotada por 26 a 25 e deu adeus ao torneio disputado no Catar nas oitavas de final.

O jogo disputado no Al Sadd Hall foi uma lição tática do técnico do Brasil, o espanhol Jordi Ribera, no croata Slavko Goluza, que não encontrou uma resposta à defesa 5-1 muito profunda. No fim, porém, prevaleceu a força da camisa da equipe bicampeã olímpica (1996 e 2004) e campeã mundial em 2003.

O time dirigido por Ribera começou os dois tempos jogando mal, mas reagiu a tempo nas duas vezes. Na primeira etapa, a Croácia abriu 4 a 1 e se manteve à frente até os minutos finais, quando os brasileiros viraram, levando uma diferença de dois gols - 15 a 13 - para o intervalo.

Os bicampeões olímpicos se aproveitaram de um apagão no adversário e fizeram 17 a 15. As equipes então alternaram na dianteira, até que no minuto final a Croácia fez 26 a 24 e, embora tenha levado um gol, segurou a classificação.

Apesar da boa exibição deste domingo, o Brasil caiu três posições em relação ao Mundial de 2013, descendo de 13º para 16º colocado. Já os croatas enfrentarão nas quartas de final o vencedor da partida entre Polônia e Suécia, que acontecerá nesta segunda.

Também neste domingo, o anfitrião Catar obteve uma classificação inédita ao bater a Áustria por 29 a 27. A atual campeã Espanha derrotou a Tunísia por 28 a 20, enquanto o Eslovênia passou pela Macedônia com um triunfo por 30 a 28.

Seleção agradece apoio da torcida e se despede do Mundial (Foto: Wander Roberto | Photo&Grafia | CBHb)

