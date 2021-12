Brasil perde para a Eslovênia e se complica no Mundial de Handebol

O Brasil perdeu a chance de garantir nesta quarta-feira sua classificação às oitavas de final ao ser derrotado para a Eslovênia no Mundial de Handebol do Catar. O jogo foi disputadíssimo, parelho, até os minutos finais, quando os europeus abriram a vantagem que definiu a partida: 35 a 32.

O sonho de ir avançar a próxima etapa da competição ainda não terminou. Mas com a derrota para o Eslovênia, caso o Brasil ganhe do Chile, sexta-feira, a tendência é enfrentar um rival de maior peso na fase seguinte. Na primeira fase, o Brasil já completou quatro jogos: três derrotas e apenas uma vitória.

O jogo foi complicado para o Brasil do início ao fim. O técnico Jordi Ribera pediu tempo perdendo por 8 a 5. O Brasil tinha entrado em pane: perdia gols até em tiros de sete metros e sofria contra-ataques mortais. A equipe brasileira não jogava bem nem mesmo quando estava com um a mais na quadra.

A principal dificuldade do Brasil era passar pela forte marcação eslovena. Os seis jogadores atrás, fazendo bloqueio quase que perfeito, anulavam os pontas brasileiros Borges e Chiuffa.

Era natural: com os pivôs Blagotinsek Blaz (2,02 m) e Matej Gaber (1,97 m) a Eslovênia tinha considerável vantagem física em relação aos jogadores brasileiros.

O Brasil só equilibrou o jogo quando ajustou a defesa e passou a contra-atacar melhor. Borges virou um jogador mais efetivo. E o veterano Zeba dava mais força à equipe. A reação fez com a seleção brasileira terminasse o primeiro tempo apenas um gol atrás do placar: 19 a 18.

No segundo tempo, o Brasil começou desligado, errando lances bobos, mas conseguiu se recuperar e até virar a partida. Mas a Eslovênia, mesmo dando sinais de cansaço, garantiu a vitória, graças também a atuações impecáveis do ponta direita Dragan Gajic (12 gols) e do goleiro Kavticnik.

