Brasil perde para a Argentina e deixa o Mundial da Turquia

A Seleção Brasileira foi derrotada pela Argentina por 93 a 89, nesta terça-feira, em Istambul, pelas oitavas-de-final do Mundial de basquete da Turquia. Com o resultado, o Brasil deixa a briga pelo título, enquanto os argentinos vão às quartas e agora terão pela frente a Lituânia.



Como era esperado, a partida foi muito equilibrada. As duas equipes abusaram de sua principal característica: bolas de três pontos - foram 12 brasileiras contra 11 do adversário. Só Leandrinho converteu cinco, em sete tentativas, enquanto Carlos Delfino e Hernan Jasen fizeram quatro e três, respectivamente.

O pivô Luis Scola novamente foi o destaque da Argentina. Principal cestinha da competição, o jogador foi o principal pontuador da partida, com 37 pontos. Pelo lado brasileiro, Marcelinho Huertas foi o melhor em quadra, com 32 pontos.

