Quatro anos atrás, o Brasil errou todas as cobranças em disputa de pênaltis com Paraguai, enquanto neste sábado, 27, acertou três das cinco, mas o placar adverso de 4 a 3 voltou a derrubar os pentacampeões mundiais da Copa América, em jogo disputado no Estádio Municipal de Concepción, no Chile.

AFP Brasil perde nos pênaltis para o Paraguai e é eliminado

Os primeiros 90 minutos terminaram com placar de 1 a 1. Robinho, aos 14 minutos do primeiro tempo, em bela jogada coletiva, fez o primeiro. Na etapa complementar, aos 24, Thiago Silva repetiu lance da segunda partida entre Paris Saint-Germain e Chelsea, pelas quartas da Liga dos Campeões da Europa, ao dar tapa na bola e cometer pênalti, que foi convertido por Derlis González.

Diferente do que havia acontecido no estádio Stamford Bridge, em Londres, após fazer a falta dentro da área, o ex-zagueiro do Fluminense não deu a volta por cima, marcando gol. Como o placar seguiu inalterado, mais uma vez a disputa entre brasileiros e paraguaios acabou indo para as cobranças da marca fatal.

Com o fantasma de 2011 na cabeça, quando Elano, Thiago Silva, André Santos e Fred desperdiçaram cobranças e o Brasil perdeu por 2 a 0, após empate no tempo normal, os comandados de Dunga até começaram bem, com Fernandinho marcando. Enquanto os paraguaios iam acertando, Éverton Ribeiro e Douglas Costa foram mal e bateram para fora.

Depois de Roque Santa Cruz errar e Philipe Coutinho acertar, coube a Derlis González fazer a quinta cobrança da 'Albirroja'. O jovem meia voltou a mostrar categoria, estufou a rede de Jefferson e selou a nova vitória de sua seleção em duelo com os brasileiros.

A Copa América terá neste domingo um dia sem partidas, e nesta segunda-feira já acontece a abertura das semifinais, com duelo entre Chile e Peru, no Estádio Nacional, em Santiago. Já na terça-feira, Argentina e Paraguai jogarão em Concepción. Ambos os jogos terão pontapé inicial às 20h30 (horário de Brasília).

Para a partida deste sábado, o técnico Dunga conseguiu repetir, pela primeira vez na Copa América, escalação do jogo anterior. Robinho reapareceu assim no time titular, enquanto Miranda e Thiago Silva voltaram a formar dupla de zaga.

No Paraguai, Ramón Díaz teve muitos problemas, com os problemas físicos de Miguel Samudio e Néstor Ortigoza. Com isso, Ivan Piris foi improvisado na lateral-esquerda e o volante Eduardo Aranda entrou para compor o setor de meio.

Pensando em evitar uma repetição da queda de 2011, o Brasil até tentou ir para para cima logo no início. Ainda no primeiro minuto, Philipe Coutinho recebeu na esquerda, bem longe da área, ajeitou e soltou a bomba, parando em boa defesa do experiente Villar.

<GALERIA ID=20178/>

O jogo

Diferente do esperado, a 'albirroja' não ficou fechada na defesa. Aos 8 minutos, Benítez subiu pela esquerda e cruzou para o meio da área. Santa Cruz tentou chegar para tocar na bola, mas Jefferson acabou sendo mais esperto e atrapalhou o atacante rival.

Mesmo com a forte marcação rival, a seleção brasileira manteve o jogo franco. Aos 14, Elias recebeu na entrada da área e ajeitou na direita para Daniel Alves. O lateral cruzou bola que atravessou a área até encontrar Robinho, que bateu de primeira para abrir o placar do duelo.

O gol fez os paraguaios se encolherem, permitindo com que os pentacampeões controlassem mais a posse de bola. O único susto veio aos 29 minutos, quando Piris deu chutão do campo de defesa, Thiago Silva cabeceou para trás da entrada da área e Jefferson quase foi encoberto pelo quique.

No segundo tempo, a 'Albirroja' foi a primeira a criar chance de gol, aos 6 minutos, quando González cobrou falta do lado esquerdo do campo ofensivo brasileiro. O chute direto e cheio de veneno parou na defesa do goleiro brasileiro.

Encolhida no campo de defesa, a seleção mostrava futebol pouco inspirado e mais sofria do que provocava perigo, por isso mesmo, aos 15 minutos, Dunga lançou Douglas Costa no lugar do apagado Willian.

Instantes após a mexida, foi o Paraguai que quase balançou as redes, quando Paulo da Silva completou escanteio da direita, dando cabeçada forte. Jefferson brilhou intensamente, espalmando bola que tinha o fundo das redes como destino.

Aos 23, o técnico da seleção fez a segunda mexida no setor ofensivo, com a entrada de Diego Tardelli para o lugar de Roberto Firmino.

No lance seguinte, para tentar cruzamento que ia em direção a Santa Cruz, Thiago Silva subiu junto com Daniel Alves, mas acabou se precipitando e tocando na bola com a mão. González foi para a cobrança, superou Jefferson e igualou o marcador.

AFP Brasil perde nos pênaltis para o Paraguai e é eliminado

O empate não saciou o Paraguai, que seguiu levando perigo e não virou o marcador por pouco aos 34, quando Cáceres deu chutão, Roque Santa Cruz ajeitou e Bobadilla, que havia entrado um pouco antes no lugar de Haedo Valdez, fuzilou Jefferson, que fez boa defesa.

Nos instantes finais, Dunga até tentou mudar o panorama da partida, colocando Éverton Ribeiro no lugar de Robinho, mas nenhuma chance perigosa foi criada. Como o Paraguai preferiu evitar os riscos, o duelo acabou indo para os pênaltis mais uma vez.

Dois dos jogadores que vieram do banco, Éverton Ribeiro e Douglas Costa Costa desperdiçaram cobranças, batendo para fora, e acabaram sendo os vilões da disputa. Autor do gol de empate no tempo normal, Derlis González fechou a série, balançando as redes outra vez e mandou o Brasil de volta para casa.

adblock ativo