A seleção brasileira sofreu, neste sábado, a primeira derrota no Mundial de Basquete Masculino, que está sendo realizado na China, ao perder para a República Tcheca por 93 a 71, em duelo válido pelo Grupo K da segunda fase.

Estadão Conteúdo Brasil perde da República Tcheca no Mundial de Basquete Masculino

Com este resultado, os tchecos assumiram a liderança da chave com sete pontos, ao lado do Brasil, enquanto Estados Unidos têm seis e a Grécia soma cinco. Norte-americanos e gregos ainda se enfrentam neste sábado.

Para alcançar as quartas de final da competição, os brasileiros terão de vencer os norte-americanos, segunda-feira, às 9h30, para também seguir com chances de conseguir a vaga direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Caso contrário, terá de disputar o pré-olímpico.

Após vencer na primeira fase Nova Zelândia, Grécia e Montenegro, o Brasil fez sua pior partida na competição e perdeu os quatro quartos para a República Tcheca. O mais equilibrado foi o último, quando os checos venceram por 28 a 25. Satoransky e Balvín foram os destaques da equipe europeia.

Ao contrário do que vinha apresentando no Mundial, a seleção brasileira não mostrou a mesma determinação na marcação e o entusiasmo no ataque. O técnico Aleksandar Petrovic fez várias alterações na equipe na busca de encontrar uma melhor formação. Sua atitude deu algum resultado, pois Benite entrou e foi o cestinha da equipe, com 12 pontos. Marcelinho Huertas e Leandro Barbosa anotaram 11 pontos.

Em outro jogo da segunda fase, a Austrália derrotou a República Dominicana por 82 a 76 e garantiu vaga nas quartas de final. Outros resultados deste sábado pela disputa do 17º ao 32º lugar: Nova Zelândia 111 x 81 Japão e Canadá 126 x 71 Jordânia.

adblock ativo