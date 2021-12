Brasil perde a segunda em torneio de basquete feminino

Em meio à preparação para o Mundial, que começa no final de setembro, a seleção brasileira feminina de basquete perdeu seu segundo jogo no torneio amistoso que está disputando na cidade de Istambul. Após cair para as donas da casa turcas na estreia, a equipe foi derrotada pela Austrália neste sábado, por 66 a 63.

Ainda sem contar com as três jogadoras que atuam na WNBA - Érika, Damiris e Nádia estão defendendo suas equipes nos Estados Unidos -, a seleção brasileira até fez uma boa partida neste sábado, muito melhor do que na estreia, e equilibrou o jogo diante da tradicional equipe australiana. Até por isso, o desempenho agradou o técnico Luiz Augusto Zanon.

"Foi um bom jogo de preparação com a equipe mostrando uma boa intensidade, evolução na parte coletiva, que é o que viemos buscando. Mesmo com a derrota a equipe evoluiu e está buscando um equilíbrio. A seleção evoluiu bastante da partida de ontem contra a Turquia e é isso que queremos para a Copa do Mundo. O grupo está de parabéns pela evolução", declarou.

A cestinha da partida foi a australiana Belinda Snell, com 17 pontos. A maior pontuadora brasileira foi a ala Patrícia Ribeiro com 16 pontos, além de dois rebotes. A pivô Clarissa Santos também se destacou com um "double-double", ao anotar 15 pontos e 12 rebotes. Para Patrícia, o desempenho foi satisfatório neste sábado.

"Achei o Brasil bem em quadra, melhor do que na partida contra a Turquia. A equipe estava mais unida e com o jogo fluindo bem mais. Pegamos mais rebotes (31 no total), mas infelizmente o primeiro quarto em que não tivemos um bom desempenho influenciou no resultado final. Começamos a melhorar a partir do segundo período, passamos a jogar de igual para igual e o confronto foi decidido nos últimos segundos", afirmou.

A seleção brasileira enfrenta o Canadá no domingo, no encerramento da competição amistosa. Depois da disputa em Istambul, o Brasil parte para a França, onde jogará na semana que vem o Torneio de Limoges, com duas partidas diante das francesas e outra contra as angolanas. No Mundial, que também acontecerá na Turquia, a estreia brasileira será no dia 27 de setembro, quando enfrenta a República Checa.

