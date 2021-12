Brasil pega Paraguai para carimbar de vez vaga na Copa

Nem mesmo o mais otimista dos brasileiros poderia imaginar um início tão positivo do técnico Tite no comando da Seleção Brasileira – desde que ele assumiu a equipe, em junho do ano passado, o time canarinho não sabe nem o que significa perder pontos.

Já são sete vitórias em sete jogos oficiais disputados, incluindo a goleada por 4 a 1 diante do Uruguai, na última quinta-feira, no estádio Centenario, em Montevidéu.

Assim que assumiu o time, os resultados começaram a aparecer e prova disso foi o salto nas Eliminatórias: saiu da 6ª colocação, fora da zona de classificação para a Copa, e pulou para a incontestável liderança do torneio, com 30 pontos conquistados, a sete pontos de distância do o 2º colocado, o Uruguai.

De olho no adversário desta terça-feira, 28, o Paraguai, às 21h45, pela 14ª rodada do campeonato, o técnico vai poder contar com uma seleção bem encaixada e, além disso, vai ter a seu favor também com um campo bastante familiar. Trata-se da Arena Corinthians, estádio em que Tite embalou uma sequência de dar inveja como técnico do Timão: em 53 partidas, ele só perdeu três e empatou nove. As vitórias conquistadas foram muitas: 41.

Além do apoio da torcida no estádio que o consagrou, o treinador brasileiro ainda terá à disposição um time quase intacto em relação ao último jogo: tirando Daniel Alves, suspenso, a equipe deve ser a mesma. O lateral direito Fagner, que atua pelo Corinthians e conhece como ninguém a lateral direita do Itaquerão, será o substituto do baiano.

Nas graças da torcida

Não foram só os resultados que fizeram com que Tite alcançasse a condição de ídolo na Seleção Brasileira mesmo em poucas partidas. O segredo está no bom futebol apresentado pela equipe.

O time já tem o ataque mais positivo e a defesa menos vazada da competição, sendo que nos últimos sete jogos o time fez 21 gols e sofreu apenas dois, incluindo nessa sequência uma vitória por 3 a 0 contra a seleção argentina.

Para se ter uma ideia de como o técnico caiu nas graças do torcedor, no sábado a equipe fez o tradicional treinamento aberto ao público, no Morumbi. Lá, Tite foi ovacionado antes e depois da atividade pelos torcedores, inclusive deu autógrafos e tirou diversas fotos – o que comumente é visto sendo feito por jogadores.

Nesse clima de festa, Tite tentará manter o bom momento. Caso vença, o Brasil chegará a 33 pontos ganhos faltando quatro rodadas para o fim das Eliminatórias. Com essa pontuação, cresce a certeza de estar na Copa em 2018.

Brasil x Paraguai - 14ª rodada das Eliminatórias da Copa - América do Sul

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Quando: Terça-feira, 28, às 21h45

Árbitro: Victor Carrillo

Assistentes: Jonny Bossio e Coty Carrera (trio peruano)

Brasil - Alisson, Fagner, Marquinhos, Miranda e Marcelo; Casemiro, Paulinho e Renato Augusto; Philippe Coutinho, Neymar e Roberto Firmino. Técnico: Tite.

Paraguai - Antony Silva, Bruno Valdez, Paulo Da Silva, Darío Verón e Junior Alonso; Derlis González, Cristian Riveros, Rodrigo Rojas e Miguel Almirón; Ángel Romero e Darío Lezcano. Técnico: Arce.

*Estagiário sob supervisão do Editor-Coordenador Luiz Teles

