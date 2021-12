Brasil Olímpico aponta os melhores atletas de 2013

Os destaques brasileiros nas quadras, piscinas, mares, ginásios e pistas do mundo inteiro em 2013 são as grandes estrelas da 15ª edição do Prêmio Brasil Olímpico 2013, que acontece nesta terça-feira, 17, em São Paulo, às 19h (da Bahia).

Ganharão troféus os melhores atletas da temporada por modalidade. O 'Oscar do esporte brasileiro' premia ainda os melhores treinadores do ano (coletivo e individual). O grande evento da noite, porém, fica pelo título de Melhor Atleta de 2013, disputado no feminino por Poliana Okimoto (maratona aquática), Rafaela Silva (judô) e Yane Marques (pentatlo moderno), e no masculino por Arthur Zanetti (ginástica artística), Cesar Cielo (natação) e Jorge Zarif (vela).

A escolha dos melhores atletas em cada modalidade (veja a lista abaixo) e a definição dos indicados a Melhor Atleta do Ano foi realizada por um júri composto por jornalistas, dirigentes, ex-atletas e personalidades do esporte. Esse voto terá peso de 50% na eleição final para os melhores do ano, depois de serem computados os votos do público pela Internet, feita através do site do COB (www.cob.org.br) e que se encerrará durante a cerimônia, que terá transmissão ao vivo pelo SporTV.

Dentre os melhores por modalidades, destaque para dois baianos:Isaquias Queiroz (canoagem de velocidade) e Robson Conceição (boxe).

Homenagem

Além de premiar os melhores atletas do ano, o COB homenageará o cinquentenário da primeira edição de Jogos Pan-americanos organizada no Brasil (São Paulo, em 1963). Mais de 90 ex-atletas que conquistaram medalhas naquele evento confirmaram presença na festa, entre eles os tenistas Maria Esther Bueno e Thomaz Koch, o jogador de basquete Amaury Passos, além de Carlos Alberto Torres, do futebol.

Maior medalhista olímpico brasileiro da história, ao lado de Robert Scheidt, o velejador Torben Grael receberá o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, dedicado a atletas que mantém o legado deixado por Adhemar, o primeiro bicampeão olímpico do Brasil.

Pelo segundo ano consecutivo o COB concederá o troféu de Melhor Treinador do Ano a Marcos Goto (técnico de Arthur Zanetti), na categoria modalidade individual, e a José Roberto Guimarães, do voleibol, nos esportes coletivos. O Prêmio Brasil Olímpico também será concedido a quatro atletas dos Jogos Escolares da Juventude deste ano.

Os melhores de 2013 em cada modalidade:

Atletismo: Mauro Vinicius da Silva

Badminton: Lohaynny Vicente

Basquete: Tiago Splitter

Boxe: Robson Conceição

Canoagem Slalom: Ana Sátila

Canoagem Velocidade: Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX: Renato Rezende

Ciclismo Estrada: Rafael Andriato

Ciclismo Mountain Bike: Henrique Avancini

Ciclismo Pista: Flavio Cipriano

Desportos na Neve: Isabel Clark

Desportos no Gelo: Isadora Williams

Esgrima: Gabriela Cecchini

Futebol: Neymar Junior

Ginástica Artística: Arthur Zanetti

Ginástica de Trampolim: Giovanna Matheus

Ginástica Rítmica: Angelica Kvieczynski

Golfe: Adilson da Silva

Handebol: Alexandra Nascimento

Hipismo Adestramento: Luíza Almeida

Hipismo CCE: Marcelo Tosi

Hipismo Saltos: Alvaro A. de Miranda Neto

Hóquei Sobre Grama: Matheus B. Ferreira

Judô: Rafaela Silva

Levantamento de Peso: Fernando Reis

Lutas: Joice Silva

Maratona Aquática: Poliana Okimoto

Natação: Cesar Cielo

Natação Sincronizada: Lorena Molinos

Pentatlo Moderno: Yane Marques

Polo Aquático: Izabella Chiappini

Remo: Fabiana Beltrame

Rugby: Julia Sardá

Saltos Ornamentais: Cesar Castro

Taekwondo: Guilherme Dias

Tênis: Bruno Soares

Tênis de Mesa: Hugo Calderano

Tiro com Arco: Sarah Nikitin

Tiro Esportivo: Cassio Rippel

Triatlo: Pâmella Oliveira

Vela: Jorge Zarif

Vôlei de Praia: Talita Antunes

Vôlei: Thaisa Daher

Vencedores ano a ano

1999 Maurren Maggi e Gustavo Kuerten

2000 Leila Barros e Gustavo Kuerten

2001 Daniele Hypolito e Robert Scheidt

2002 Daniele Hypolito e Nalbert

2003 Daiane dos Santos e Fernando Meligeni

2004 Daiane dos Santos e Vanderlei Cordeiro

2005 Natália Falavigna e João Derly

2006 Laís Souza e Giba

2007 Jade Barbosa e Thiago Pereira

2008 Maurren Maggi e Cesar Cielo

2009 Sarah Menezes e Cesar Cielo

2010 Fabiana Murer e Murilo Endres

2011 Fabiana Murer e Cesar Cielo

2012 Sheilla Castro e Arthur Zanetti

