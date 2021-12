Brasil não teme perder jogadores expulsos para a estreia na Copa do Mundo

Mesmo já classificado para a Copa do Mundo da Rússia, o Brasil vai para o último jogo das Eliminatórias contra o Chile, na terça-feira, dia 10, com a força máxima e sem se preocupar com possíveis problemas para o ano que vem. Caso algum jogador seja expulso na partida, no Allianz Parque, terá de cumprir suspensão na estreia da seleção no Mundial de 2018.

A Fifa determina que a suspensão cumprida na estreia da Copa só vale para expulsões, e não para acúmulo de cartões. O técnico Tite tem cobrado do elenco atenção à partida e a manutenção do nível competitivo. "A seleção está onde está porque levou tudo a sério. Nesse jogo, pode ter certeza, faremos o máximo, com coração e orgulho. O Brasil só joga pela vitória", disse o lateral-esquerdo Alex Sandro.

Nestas Eliminatórias o Brasil teve só uma expulsão. O zagueiro David Luiz recebeu o vermelho logo na estreia, contra o Chile, em Santiago, em outubro de 2015. Tite comentou na quinta-feira, após o jogo contra a Bolívia, em La Paz, que sua equipe tem sido muito disciplinada. "Quero salientar que tivemos dois jogos difíceis contra Colômbia e Bolívia em que competimos de forma leal e sem levar cartão algum", comentou o treinador.

A partida na terça-feira promete ser disputada pela necessidade do Chile de ganhar para não depender de outros resultados. Os atuais bicampeões da Copa América podem ficar fora da Copa se perderem. Porém, a equipe jamais derrotou o Brasil na casa do adversário. Foram 27 encontros desde 1919, com 21 vitórias e seis empates.

