Brasil massacra Colômbia e conquista título do Sul-Americano de Rúgby pela 1ª vez

A seleção brasileira de rúgby conquistou pela primeira vez o título do Campeonato Sul-Americano. Neste sábado, os Tupis se tonaram campeões com uma fácil vitória sobre a Colômbia por 67 a 5, na rodada final da competição, em duelo disputado no campo do SPAC, em São Paulo.

"Isso é o resultado de muito trabalho. O jogo começou tenso, mas com paciência fomos construindo nossa vantagem. Agora é só comemorar", disse o capitão Yan Rosetti, após a conquista inédita. "Fecho minha carreira na Seleção com chave de ouro. A gente sofreu muito nesses 20 anos e eu represento toda uma geração que trabalhou muito e não está mais aqui. Todos que passaram e colocaram a camisa do Brasil um pouco acima do que ela estava. O trabalho é de todo mundo e esse grupo merece muito levantar o troféu de campeão", complementou Ige.

O Campeonato Sul-Americano sofreu reformulação neste ano, passando a ser denominado "Torneio Seis Nações", em uma referência ao número de participantes. As equipes, então, foram divididas em duas conferências, enfrentando rivais da outra chave.

O Brasil fez três jogos e venceu todos. Passou pelo Chile por 28 a 12 no estádio do Canindé, derrotou pela primeira vez o time da Argentina, ainda que a sua equipe B, por 36 a 33, em Buenos Aires, e massacrou a Colômbia neste sábado.

No confronto com a Colômbia, o Brasil encontrou alguma dificuldade no primeiro tempo, em que fechou vencendo por 13 a 0. E massacrou os rivais na etapa final, fechando o duelo com o placar de 67 a 5. Os tries dos Tupis foram anotados por Arthur, Ige, Moises (2), Paganini, Zé, Daniel Sancery, Felipe Sancery e De Wet. Josh ainda teve sucesso em duas conversões e Josh converteu dois penais.

