Brasil lidera Sul-Americano Sub-20 após goleada

O Brasil começou bem a sua participação no hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, disputado no Peru, e que classifica as duas melhores equipes para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Na noite de segunda-feira, em Arequipa, as seleção brasileira venceu o Chile por 5 a 1.



A goleada colocou o Brasil na liderança, já que a equipe terminou a primeira rodada do hexagonal com saldo de gols superior ao das outras seleções que triunfaram. Também na noite de segunda-feira, o Uruguai venceu a Colômbia por 1 a 0 e o Equador surpreendeu ao bater a Argentina por 1 a 0.



O Sul-Americano Sub-20 prossegue na noite de quinta-feira com a realização de três partidas em Arequipa: Uruguai x Equador, Argentina x Chile e Brasil x Colômbia. O segundo jogo da seleção dirigida por Ney Franco está marcado para as 0h10 da madrugada de quinta para sexta-feira (horário de Brasília).

