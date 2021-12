Brasil leva virada da Sérvia no vôlei e sofre sua 1ª derrota na Liga das Nações

Depois de acumular seis vitórias em seis jogos, a seleção brasileira masculina de vôlei perdeu a sua invencibilidade na Liga das Nações ao ser derrotada de virada pela Sérvia, nesta sexta-feira, na cidade de Gondomar, em Portugal, onde a equipe europeia superou o time comandado por Renan Dal Zotto por 3 sets a 2, com parciais de 17/25, 25/22, 17/25, 25/20 e 15/12.

Este duelo diante dos sérvios abriu a terceira semana de disputas da competição. Antes disso, o time nacional conquistou triunfos sobre Estados Unidos, Austrália e Polônia, em Katowice, na Polônia, e depois passou por Irã, Japão e Argentina, em Tóquio, no Japão.

Por ter vencido dois sets nesta sexta, o Brasil somou um ponto a mais na Liga das Nações e agora contabiliza 16 ao total. Porém, no grupo dos primeiros colocados da tabela do torneio, acabou ficando atrás da Rússia, que chegou aos 17 pontos ao superar a Polônia por 3 sets a 1 em outro confronto do dia. Já o Irã, que derrotou o Canadá por 3 a 0, também nesta sexta, lidera com 19.

O Brasil chegou a ficar com um set de vantagem sobre a Sérvia por duas vezes nesta partida em Gondomar, mas acabou permitindo a reação do rival nas duas últimas parciais e teve quebrada a sua invencibilidade na Liga das Nações.

A seleção brasileira foi derrotada mesmo contando com Lucarelli, disparado, como principal destaque ofensivo do duelo, com 20 pontos, enquanto Leal, outro nome da equipe nacional, veio atrás, com 15. Pelo lado sérvio, o principais pontuadores foram Lazar Cirovic e Petar Krsmanovic, com 12 e 11 pontos, respectivamente.

A Sérvia também fez valer a força do seu bloqueio, com o qual fez 12 pontos, enquanto o Brasil contabilizou nove por meio deste mesmo fundamento.

Depois de sofrer a sua primeira derrota na competição, a seleção brasileira voltará a jogar neste sábado, quando enfrenta a China às 12 horas (de Brasília). Depois disso, no domingo, às 14h, o time comandado por Renan terá Portugal pela frente.

