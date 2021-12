Brasil leva duas pratas e um bronze histórico na China

O Brasil garantiu a conquista de mais três medalhas, nesta quarta-feira, 20, em novo dia de disputas dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Nanquim, na China. Revelação da natação brasileira, Matheus Pereira faturou a prata na prova dos 50 metros livre, enquanto Bianca Rodrigues também ficou em segundo lugar no hipismo por equipes. Para completar, Hugo Calderano conquistou um histórico e inédito bronze para o tênis de mesa brasileiro.

Recordista mundial júnior dos 100 metros livre, Pereira esperava conquistar o ouro nesta quarta, mas acabou cravando o tempo de 22s48 e acabou superado com certa folga pelo chinês Yu-Hexin, ouro com a marca de 22s01. O bronze foi para o atleta de Trinidad Tobago, Dylan Carter, com 22s53. E essa foi a segunda prata obtida pelo brasileiro nestes Jogos da Juventude, depois de ter ficado em segundo lugar também no revezamento 4x100m livre misto.

Já a medalha no hipismo veio por meio da participação da brasileira Bianca Rodrigues na equipe sul-americana que também contou com o uruguaio Francisco Martinez, a argentina Martina Campi, o chileno Antoine Porte e a paraguaia Valeria Caballero. Esse quinteto só ficou atrás de um time formado por atletas europeus na prova do hipismo por equipes do evento.

Bronze histórico

No tênis de mesa, Calderano conseguiu fazer história ao se tornar o primeiro atleta do Brasil a conquistar uma medalha olímpica na modalidade. O carioca obteve o feito ao vencer o taiwanês Heng-Wei Yang por 4 sets a 2, com parciais de 11/9, 11/8, 11/9, 9/11, 9/11 e 12/10, na decisão do terceiro lugar.

Terceiro cabeça de chave da competição, o mesa-tenista de 18 anos de idade acumulou seis vitórias e apenas uma derrota, para o japonês Yuto Muramatsu, segundo favorito, nas semifinais.

Essa foi a primeira medalha olímpica do Brasil no tênis de mesa, sendo que apenas em uma Paralimpíada o País havia subido ao pódio anteriormente em uma competição do Comitê Olímpico Internacional (COI) neste esporte. No caso, Welder Knaf e Luiz Algacir foram vice-campeões por equipes na Classe 3 da modalidade nos Jogos Paralímpicos de Pequim, em 2008.

Com os três pódios desta quarta, o Brasil passou a contabilizar seis medalhas em Nanquim. São dois ouros, obtidos no judô e no tae kwon do, três pratas (duas na natação e uma no hipismo) e um bronze no tênis de mesa.

