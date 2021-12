Brasil leva bronze e volta a subir ao pódio no judô

A pegada de perna, proibida no judô desde o começo de 2010, tirou o Brasil da disputa pelo ouro, mas deu aos brasileiros a medalha de bronze, neste domingo, 28, no Mundial por Equipes realizado em Salvador.

A luta decisiva para o pódio foi vencida por Rafael Silva graças a um golpe ilegal do francês Matthieu Thorel. O ouro ficou com a Rússia, que virou sobre o Japão e venceu por 3 a 2.

Esta é a quinta vez seguida (e a sexta em sua história) que o Brasil sobe ao pódio no Mundial por Equipes no masculino - a competição foi criada em 1994. Em 1998, 2007, 2010 e 2011, a seleção brasileira ficou com a prata, perdendo as três primeiras para o Japão e a última para a França. E em 2008, terminou com o bronze.

Neste domingo, um dia depois da seleção feminina conseguir um inédito bronze no Mundial - o ouro entre as mulheres ficou com o Japão -, a equipe masculina estreou perdendo para a Rússia, por 3 a 2 - como cabeça de chave, o Brasil entrou já direto na segunda rodada.

Duas das derrotas brasucas na estreia foram em momentos que os judocas lideravam a luta, mas aplicaram a pegada ilegal e foram eliminados. Na repescagem, o Brasil atropelou a Argélia (5 a 0) e se credenciou a enfrentar a França na disputa pelo bronze.

Na primeira luta, vitória de Luiz Revite sobre Dimitri Dragin, com um yuko. A equipe francesa respondeu na luta seguinte, com Bruno Mendonça levando um ippon de Jonathan Allardon. Nova estrela do judô brasileiro, Victor Penalber foi até o golden score, mas perdeu para Loic Pietri.

Com a França em vantagem, o Brasil não poderia perder mais nenhuma luta. E a responsabilidade era toda do estreante Eduardo Bettoni, chamado de última hora ao Mundial para substituir o supercampeão Tiago Camilo, que sofreu contusão. E o garoto de apenas 21 anos foi espetacular. Levou um yuko faltando cerca de 30 segundos, mas se recuperou com um ippon no estouro do cronômetro, vencendo Ludovic Gobert e mantendo o Brasil vivo.

Na luta decisiva, o gigante Rafael Silva, medalhista de bronze nos Jogos de Londres, tinha pela frente Matthieu Thorel, que já subiu três vezes ao pódio em mundiais individuais. O brasileiro, muito maior que o rival, impunha seu judô quando o francês tentou a pegada de perna proibida. Após conversa, os árbitros decidiram punir o judoca da França e o Brasil confirmou a medalha.

Leia reportagem completa sobre o Mundial de Judô na edição impressa do Jornal A Tarde desta segunda-feira, 29

