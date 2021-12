Brasil leva 15 judocas para 1ª etapa do ranking olímpico

Os Jogos Olímpicos de 2016 começam nesta sexta-feira, 6, para o Judô. Afinal, o Grand Prix de Havana (Cuba), que será disputado até domingo, será o primeiro evento do Circuito Mundial a valer pontos para o novo ranking olímpico, que vai determinar, em cada categoria, 22 classificados no masculino e outras 14 no feminino para os Jogos do Rio.

O Brasil já tem uma vaga garantida em cada categoria, mas os atletas participarão de uma disputa interna para representar o País. Além disso, o ranking mundial também é importante para determinar os cabeças de chave das principais competições, entre eles o Mundial e a própria Olimpíada.

Em Havana, o Brasil estará com 15 atletas, entre eles Tiago Camilo, Walter Santos e Victor Penalber, todos recuperados de lesão e prontos para iniciar o ranking olímpico na primeira etapa do Circuito Mundial disputada em Cuba, uma das mais tradicionais escolas do judô.

Competirão pelo País: Eric Takabatake (60kg), Diego Santos (60kg), Leandro Cunha (73kg), Marcelo Contini (73kg), Victor Penalber (81kg), Tiago Camilo (90kg), Renan Nunes (100kg), Hugo Pessanha (100kg), Walter Santos (+100kg), Sarah Menezes (48kg), Gabriela Chibana (48kg), Érika Miranda (52kg), Raquel Silva (52kg), Katherine Campos (63kg) e Bárbara Timo (70kg).

A principal novidade, porém, é Leandro Cunha, que deixou a categoria até 66kg, onde tinha a forte concorrência de Charles Chibana, nome forte do Brasil para a Olimpíada e subiu para a até 73kg, que ainda não tem um titular definido. "É o início de mais uma jornada. Na outra categoria, eu estava já no limite do peso. Agora, espero um desafio maior", afirmou o Coxinha.

