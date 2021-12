Brasil jogará em Salvador na primeira etapa da Copa América

A Seleção Brasileira terá a capital baiana como uma das sedes na primeira fase da Copa América, que será disputada no Brasil entre os dias 14 de junho e 7 de julho. A partida na Itaipava Arena Fonte Nova acontecerá no dia 18 de junho.

Os canarinhos também irão comandar seus jogos em São Paulo. Na abertura da competição, no Morumbi, no dia 14, e no dia 22 na Arena Corinthians. Os adversários do Brasil ainda são desconhecidos. O sorteio dos grupos acontecerá no dia 24 de janeiro, no Rio de Janeiro.

A competição terá a participação da anfitriã Seleção Brasileira, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, membros da A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), além dos convidados Japão e Qatar.

A disputa terá cinco sedes com seis estádios: Fonte Nova (Salvador), Mineirão (Belo Horizonte), Arena Grêmio (Porto Alegre), Maracanã (Rio de Janeiro), Morumbi e Arena Corinthians (ambos de São Paulo).

