Brasil joga mal, mas vence a Colômbia de virada e segue 100% na Copa América

O Brasil manteve sua campanha 100% na Copa América-2021 ao vencer a Colômbia por 2 a 1, na noite desta quarta-feira, 23, no Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro. O jogo foi válido pelo encerramento da penúltima rodada do Grupo B, em um jogo marcado por um gol polêmico que deu o empate aos brasileiros.

O lateral Luis Díaz, em uma espetacular meia bicicleta, abriu o placar para os colombianos aos 10 minutos, mas o Brasil empatou no segundo tempo (77) com uma cabeçada de Roberto Firmino em que o goleiro David Ospina acabou aceitando. Embora o gol tenha sido legítimo, a jogada foi precedida por um lance polêmico em que um passe de Neymar desviou no árbitro argentino Nestor Pitana. A bola sobrou para Renan Lodi, que deu a assistência para Firmino.

Os colombianos protestaram com veemência alegando que o jogo deveria ter sido reiniciado com uma bola ao chão. Mas Pitana deu continuidade.

Na última jogada da partida, nos acréscimos (90 + 10), em uma cobrança de escanteio, Casemiro deu a vitória aos donos da casa com uma cabeçada certeira.

Classificado desde a segunda rodada, o Brasil se consolidou na liderança do grupo com nove pontos em três jogos. Na última rodada, será definido o destino do Equador, quarto com dois pontos, que se classificará para a próxima fase se vencer.

A Colômbia, que descansa nessa última rodada, corre o risco de ser eliminada. Os 'cafeteros', segundos com quatro pontos, ficarão de fora se a Venezuela derrotar o Peru e o Equador vencer o Brasil, e os peruanos terminarem com melhor saldo de gols que os colombianos.

