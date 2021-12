Brasil joga contra Tailândia e Rússia na fase final do GP

O Brasil já conhece sua tabela na fase final do Grand Prix de Vôlei, a partir da quarta-feira da semana que vem. A seleção brasileira feminina caiu no Grupo K1 e vai jogar contra a Tailândia, dona da casa, e também diante da Rússia. Os dois primeiros do triangular avançam à semifinal.

A primeira partida em Bangcoc, na quarta, será contra a Tailândia, às 8h00 (de Brasília). Na quinta, o Brasil enfrenta a Rússia no mesmo horário. Se vencer os dois jogos, se classifica. Se sofrer uma derrota, espera pelo resultado do duelo entre Tailândia e Rússia, na sexta.

A tendência, porém, é que Brasil e Rússia avancem, brigando apenas para ver quem fica em primeiro. A equipe da Tailândia ficou só no 10.º lugar na fase de classificação, vencendo apenas duas partidas.

De forma geral, o Brasil deu sorte na montagem das chaves. Fugiu tanto dos EUA quanto da China, que sofreram um para o outro na fase de classificação. As duas são as equipes a serem batidas. No Grupo J1, ambas jogam contra a Holanda antes de se enfrentarem.

Na semifinal, o primeiro de um grupo joga contra o segundo do outro. Esses duelos estão marcados para o sábado. A final e a decisão do bronze vão acontecer no domingo, sempre em Bangcoc.

