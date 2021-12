Brasil já tem 289 vagas para as Olimpíadas do Rio

Uma coisa é certa sobre a Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016: o Brasil vai quebrar seu recorde de número de participante em uma única edição dos Jogos. Como sede do evento, o país já tem garantidas 289 vagas, superando em 12 os 277 atletas que foram a Pequim, em 2008.

O objetivo do Comitê Olímpico do Brasil (COB) é inscrever ao menos 400 participantes na Olimpíada, já que modalidades como atletismo e natação (sem considerar a maratona aquática), em que o país tem boa participação, os atletas ainda precisam buscar índices de classificação. Nos Jogos de Londres, em 2012, os dois esportes levaram juntos 55 atletas, número que deve aumentar com o notório desenvolvimento dos resultados do Brasil nos últimos anos nesses tipos de evento.

Além do atletismo e da natação, o Brasil ainda não tem como certa sua participação no basquete, com 24 vagas somando as modalidades masculina e feminina. A Fiba (Federação Internacional de Basquete) adiou para 30 de junho a decisão sobre a inclusão direta do Brasil nos Jogos do Rio-2016. Caso não a vaga não seja concedida, o Brasil precisaria conquistar um lugar no pré-olímpico continental, em agosto, ou no pré-olímpico mundial, em 2016.

O hóquei sobre grama é outro esporte que o Brasil não tem ainda vaga nos Jogos. O time masculino, contudo, está próximo de ir ao Rio-2016 com 23 atletas, precisando apenas, até o fim deste ano, figurar entre os 30 melhores do ranking mundial ou ficar em até 6º no Pan-Americano de Toronto, em julho. Mal ranqueadas e sem patrocínio, as mulheres, por outro lado, dificilmente irão à Olimpíada.

Seria a estreia do Brasil no hóquei sobre grama em uma Olimpíada. Além deste esporte, país tem a garantia que debutará em ao menos outras quatro modalidades: badminton, ginástica de trampolim, golfe e rúgbi.

Sem nomes

Por enquanto, o mapa da delegação brasileira na Rio-2016 não tem ainda nomes. As vagas já garantidas pelo Brasil serão distribuídas, em sua maioria, por convocação, no caso dos esportes coletivos. Em algumas modalidades, por outro lado, os postos do país-sede irão para o melhor brasileiro do ranking mundial, nacional ou de um campeonato pré-determinado.

O COB deixou a cargo das entidades mandatárias de cada esporte no país formularem seus próprios critérios para preenchimento das vagas.

A natação e atletismo, que ainda não têm vagas garantidas, ainda divulgarão seus índices de classificação. Só depois disso as confederações confirmarão as marcas mínimas para a inscrição de atletas brasileiros.

Top 10

Dos 400 atletas que pretende levar ao Jogos, o COB espera rendimento suficiente para cumprir a meta de ficar no Top 10 do quadro total de medalhas, prevendo a conquista de 27 a 30 medalhas para tanto. Em Londres-2012, o Brasil foi o 15º em número de pódios, com 17 conquistas.

