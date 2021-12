Brasil inicia jornada sob pressão e 'desfigurado'

Sob desconfiança da torcida após o vexame na Copa do Mundo do ano passado e a eliminação nas quartas de final da Copa América deste ano, a Seleção inicia nesta quinta-feira, 8, às 20h30, contra o Chile, em Santiago, a campanha por uma vaga na Copa do Mundo da Rússia-2018.

Um caminho que nunca foi tranquilo e pelo qual o Brasil dará os primeiros passos repleto de incertezas. Logo de cara, o técnico Dunga se depara com 'a marca' do futebol brasileiro: a dificuldade de dar continuidade a trabalhos e equipes. Após manter uma base em amistosos, quando o grupo já passava por uma mudança em relação ao Mundial de 2014, Dunga não terá na estreia do torneio continental quatro jogadores.

A grande estrela da equipe, Neymar, segue suspensa após punição imposta durante a Copa América. Já o lateral Rafinha, o meia Philippe Coutinho e o atacannte Roberto Firmino foram chamados, mas cortados por lesão.

Cenário este que, sem dúvidas, torna ainda mais difícil a partida desta noite. "Não existem adversários fáceis. Independente de quem vá a campo, precisamos recuperar nossa imagem e o primeiro passo será dado nesta quinta", afirmou Dunga, confiante.

Durante os dias que antecederam o jogo, o capitão do tetra manteve o mistério. Realizou treinos secretos e sequer deu um esboço do provável time titular. Porém, a expectativa é que a equipe esteja recheada de veteranos.

Principalmente pelo fato de o Brasil voltar a disputar as Eliminatórias - a Seleção não participou da última por ter sido o país sede da Copa de 2014. "Para alguns do gruposerá algo novo. E é realmente uma disputa singular", ressaltou o meia Kaká.

Aos 33 anos, o dono da camisa 10, em substituição a Neymar, regressa à Seleção e mostra respeito a Roja. "O Chile é campeão da Copa América. Tem um grupo forte e consolidado. Não será fácil", projetou.

Além da ausência certa do volante Aránguiz, o Chile pode ter os desfalques de dois dos seus principais jogadores: o meia Vidal e o atacante Alexis Sánchez. O primeiro sofre com dores no joelho. O segundo, uma dor muscular na virilha. Caso não possam atuar, Jaime Valdés e Fabián Orellana serão os respectivos substitutos.

Rodada inaugural não terá grandes estrelas

Se o Brasil pode sofrer com a ausência de Neymar, a Argentina não fica atrás. O craque Lionel Messi não estará à disposição da Albiceleste, que encara o Equador.

Também por lesão, James Rodriguez deixará a Colômbia sem o seu camisa 10 e principal nome. O meia do Real Madrid tem uma lesão muscular e não joga contra o Peru.

Por fim, além de Cavani, Luis Suárez será ausência muito sentida no ataque do Uruguai frente à Bolívia. A polêmica mordida no italiano Chiellini durante a Copa de 2014 ainda é o motivo.

O confronto entre Venezuela x Paraguai completa a rodada.

adblock ativo