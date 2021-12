Brasil goleia no Mundial de Futsal, mas fica sem Falcão

O Brasil estreou com vitória no Mundial de Futsal, ao golear o Japão por 4 a 1, nesta quinta-feira, em Nakhon Ratchasima, na Tailândia. Mas a seleção brasileira deixou a quadra com um grande problema: o astro Falcão sofreu uma contusão na panturrilha direita e chegou a chorar quando saiu do jogo, devendo ser desfalque para a sequência do campeonato.

Falcão chegou a correr risco de não disputar o Mundial, por causa de uma contusão na coxa direita. Mas conseguiu se recuperar a tempo e foi inscrito na competição na Tailândia. Nesta quinta-feira, porém, ele aguentou ficar apenas três minutos em quadra, saindo com dores na panturrilha. Depois, admitiu que dificilmente terá condições de voltar ao time.

"Infelizmente, preocupa. Quando tive a lesão no adutor, foi cicatrizada. Mas, devido aos treinos, sobrecarregou a panturrilha", contou Falcão, em entrevista ao SporTV depois do jogo com o Japão. "Vou fazer o exame, mas fica difícil para a sequência do campeonato. Não é fácil, acabar o sonho de jogar o Mundial em três minutos. Vai ser sofrido olha de fora."

Aos 35 anos, Falcão é considerado o melhor jogador de futsal do mundo e peça fundamental da seleção brasileira. E já tinha avisado que esse seria o último Mundial de sua carreira. Bastante abatido com a lesão sofrida logo na estreia, ele não mostrou esperança de que ainda possa ajudar o Brasil a buscar o título na Tailândia. "Vou ficar na torcida", disse.

Mesmo sem contar com Falcão, o Brasil teve uma estreia tranquila no Mundial. Diante do Japão, que contava com o veterano Kazu Miura (ex-jogador de futebol, que passou pelo Santos e está com 45 anos), a seleção brasileira dominou completamente o jogo e desperdiçou algumas ótimas chances, chegando a acertar a trave, antes de abrir o placar com Wilde ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, já com a vantagem no placar, o Brasil conseguiu chegar à goleada, com mais um gol de Wilde, um de Neto e outro de Vinicius. No final, o Japão ainda descontou com um golaço de Inaba, mas não foi suficiente para ameaçar a vitória brasileira. Depois do apito final, os jogadores comemoraram o resultado, mas ficou a tristeza pela lesão de Falcão.

O Brasil está em busca de sétimo título na história do Mundial, contando os dois que foram conquistados ainda sob a administração da antiga Federação Internacional de Futebol de Salão (Fifusa), em 1982 e 1985. Desde 1989, o futsal passou a ser controlado pela Fifa - e, nesse período, a seleção brasileira já foi campeã mais quatro vezes (1989, 1992, 1996 e 2008).

O próximo jogo do Brasil será no domingo, novamente em Nakhon Ratchasima, contra a Líbia, que perdeu para Portugal por 5 a 1 na estreia desta quinta-feira. Em outros resultados do primeiro dia do Mundial de Futsal, a anfitriã Tailândia derrotou a Costa Rica por 3 a 1 e Ucrânia e Paraguai empataram por 3 a 3 - esses dois confrontos foram válidos pelo Grupo A.

