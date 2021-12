Com dois gols de Neymar, que entrou no segundo tempo, o Brasil goleou os Estados Unidos por 4 a 1 na noite desta terça-feira, 8, no Gillette Stadium.

Da redação Brasil goleia Estados Unidos por 4 a 1 em amistoso

A Seleção Brasileira abriu o marcardor aos 8 minutos de jogo. Willian cruzou, a bola bateu na trave e sobrou para Hulk, que cortou a marcação e acertou uma bomba no gol.

No segundo tempo, Dunga fez algumas alterações. No intervalo, tirou Miranda, Hulk e Willian, colocando, respectivamente, Marquinhos, Roberto Firmino e Neymar. E foi o craque do Barcelona que marcou o

segundo gol. Aos 4 minutos, ele sofreu pênalti e cobrou, sem chances para o goleiro Brad Guzan.

O terceiro gol foi de outro jogador que entrou durante o segundo tempo. Aos 19, Rafinha, que tinha acabado de substituir Douglas Costa, recebeu cruzamento de Lucas, invadiu a área e marcou.

Neymar fez o segundo dele na partida - o quarto da seleção - três minutos depois. Ele recebeu dentro da área, cortou a zaga duas vezes e arrematou no canto esquerdo.

O gol de honra dos Estados Unidos foi aos 45. William arriscou de longe e o goleiro brasileiro não conseguiu defender.

Eliminatórias

Dunga vai convocar a Seleção para as eliminatórias da Copa 2018 no dia 16 de setembro, ainda sem saber se contará com Neymar - punido com dois jogos por expulsão na partida contra a Colômbia, na Copa América.

O Brasil vai estrear nas eliminatórias contra o Chile, dia 8 de outubro, em Santiago. A segunda partida será dia 13, contra a Venezuela, em Fortaleza.

