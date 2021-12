Brasil ganha dos Estados Unidos e convence na estreia de Mano

>> O que você achou da estreia de Mano Menezes na Seleção?

Dunga definitivamente não deixou saudades. Na estreia de Mano Menezes como treinador da Seleção Brasileira, na terça-feira, 10, contra os Estados Unidos, o Brasil mostrou que a renovação valeu a pena. Com excelentes atuações da Ganso e Neymar, o time brasileiro convenceu aqueles que ainda desconfiavam do valor dos novos jogadores do grupo.

A inexperiência, o desentrosamento e a total ausência de preparação seriam obstáculos naturais para impedir que o Brasil jogasse um bom futebol. O jovem time que começou a partida ainda tinha três estreantes: David Luiz, Paulo Henrique Ganso e Neymar. Mas os garotos de Mano passaram por cima das dificuldades e não demoraram para mostrar a nova cara da Seleção, cheia de técnica e habilidade.

O Brasil concedeu a primeira das duas únicas chances de gol dos norte-americanos logo aos 2 minutos, quando Donovan, destaque dos Estados Unidos no último Mundial, interceptou passe de Daniel Alves na entrada da área e só não fez 1 a 0 porque André Santos, mais à vontade em seu retorno à seleção, o desarmou na marca do pênalti. Daniel, aliás, foi exceção na partida e não jogou bem.

A partir daí, o que se viu em campo foi uma atuação coletiva como há muito não se via na seleção brasileira. Neymar e Ganso se entenderam bem com André Santos pela esquerda. Do outro lado, Robinho e Alexandre Pato também fizeram boas jogadas com Daniel Alves. Parecia até treino, tamanho o domínio de um time sobre o outro. Aos 8 minutos, Pato recebeu de Daniel na área e bateu torto, sem perigo. Mas na inversão de lado saiu o primeiro gol: aos 21, André Santos cruzou na medida para Neymar cabecear no contrapé do goleiro Howard.



Quatro minutos depois, Daniel Alves levantou da direita e Pato se enrolou com Howard antes de entrar com bola e tudo. O árbitro canadense Silviu Petrescu, no entanto, anulou o gol devido a um toque com a mão. Não fez falta: aos 45, Ramires viu o atacante se deslocando por trás dos zagueiros e enfiou com capricho. Pato invadiu a área, driblou Howard e fez pose antes de tocar para o gol vazio.



O repertório de jogadas continuou à toda no segundo tempo. Logo aos 40 segundos, Robinho rolou na área para Pato finalizar pelo lado de fora da rede. Pouco depois, a bola sobrou para Robinho tocar com categoria na trave esquerda. Em seguida, Neymar recebeu na esquerda, pedalou diante de Spector e fuzilou para Howard espalmar. Os ianques só assistiam ao toque de bola da seleção brasileira.



Mano decidiu dar oportunidade aos reservas, mas o time manteve o forme ritmo. Neymar só não marcou seu segundo gol porque bateu com displicência em cima de Guzan, que substituiu Howard. Ganso quase deixou sua marca ao bater de fora da área e acertar a trave esquerda. Carlos Eduardo também desperdiçou grande chance na frente do goleiro. Mero espectador da partida, Victor só precisou trabalhar aos 40 minutos, quando defendeu cabeçada à queima-roupa de Gomez.



A nota triste do amistoso foi a lesão muscular do meia Éderson, do Lyon, logo em seu primeiro toque na bola, ao tentar um cruzamento.



Estados Unidos 0 x 2 Brasil

Amistoso internacional

Local - Estádio New Meadowlands, em Nova Jersey (EUA)

Estados Unidos - Howard (Guzan); Spector, Bocanegra (Goodson), Gonzalez e Bornstein; Feilharber (Altidore), Michael Bradley, Bedoya (Gomez) e Edu; Donovan (Findley) e Buddle (Kljestan). Técnico - Bob Bradley.



Brasil - Victor; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos; Lucas, Ramires (Hernanes) e Paulo Henrique Ganso (Jucilei); Robinho (Diego Tardelli), Pato (André) e Neymar (Éderson (Carlos Eduardo)). Técnico - Mano Menezes.



Gols - Neymar, aos 27, e Alexandre Pato, aos 45 minutos do primeiro tempo;



Cartão amarelo - David Luiz.



Árbitro - Silviu Petrescu (CAN)

