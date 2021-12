Brasil fica com bronze na Copa Internacional de Judô

O Brasil levou o bronze na Copa Internacional de Seleções de Judô realizada no Centro Pan Americano de Judô (CPJ), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador. O resultado foi por 7 a 0 diante da Grã-Bretanha, todas as vitorias por "ippon". O Japão ficou o título ao derrotar a Rússia por 4 a 3.

Promovida pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), a competição foi realizada no fim de semana e contou com a participação de atletas da classe Junior (Sub-21) de oito países: Japão, Geórgia, Rússia, Brasil, Portugal, Grã-Bretanha, Alemanha e Itália.

O Brasil foi representado por Kainan Pires (60kg), Daniel Cargnin (66kg), Lincoln Neves (73kg), Eduardo Yudy Santos (81kg), Rafael Macedo (81kg), André Humberto (90kg), Leonardo Gonçalves (100kg) e João Marcos Silva (+100kg).

Mesmo com o fim da competição, os atletas dos oito países seguem realizando treinamento de campo no CPJ em Lauro de Freitas e nas dependências de um hotel em Stella Maris, onde as delegações estarão hospedadas até terça-feira, 10.

