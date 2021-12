Brasil fecha 2015 na liderança do ranking mundial do vôlei masculino

A seleção brasileira masculina de vôlei fechou a temporada 2015 na liderança do ranking mundial da modalidade, atualizado após a disputa do Campeonato Europeu. Como não teve o direito de disputar a Copa do Mundo, porque já tem vaga na Olimpíada como país-sede, o Brasil manteve a pontuação referente à edição de 2011 do torneio, quando foi campeão.

Além disso, o time de Bernardinho manteve os 30 pontos referentes à conquista de mais uma edição do Campeonato Sul-Americano, em Maceió (AL), no mês passado. Desta forma, fechou 2015 com 330 pontos, em primeiro lugar de um ranking que também considera os desempenhos na Liga Mundial de 2015 (Brasil ficou em quarto), no Mundial de 2014 (vice-campeão) e nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 (prata).

A segunda posição do ranking agora é da Polônia, que chegou aos 286 pontos após o quinto lugar no Campeonato Europeu e o bronze na Copa do Mundo. A Rússia, que ficou em sexto no Europeu e quarto na Copa do Mundo, caiu para o terceiro lugar. Itália, EUA, Argentina e Bulgária aparecem na sequência. A França, campeã europeia, divide o 10.º lugar com o Canadá.

Feminino

Entre as mulheres, o Brasil é terceiro colocado, tendo perdido uma posição, para a China, campeã da Copa do Mundo. Os EUA lideram com 350 pontos, contra 310 da China e 302 do Brasil. Rússia (253) e Japão (225) vêm na sequência. Diferente do time masculino, o feminino se deu mal com a manutenção dos pontos da Copa do Mundo de 2011, pois foi só quinto colocado naquele torneio.

