Brasil fecha 2013 com amistoso contra Chile em Toronto

A Seleção Brasileira encerra a sua participação na temporada de 2013 nesta terça-feira em amistoso contra o Chile, em Toronto, no Canadá, às 22h (de Salvador), e os jogadores que ainda brigam por um lugar na Copa do Mundo de 2014 têm a última chance de convencer Luiz Felipe Scolari. Nesta segunda, o técnico admitiu ter apenas três dúvidas para fechar o grupo e o jogo contra os chilenos pode ajudá-lo a dissipá-las.

Felipão não quis ser incisivo, mas deu a entender que as indefinições estão no gol, na zaga e no ataque. Revelou que no gol não haverá nenhuma surpresa, o que indica que ele escolherá entre Victor e Diego Cavalieri. Na defesa, Marquinhos deverá ser observado nesta terça, mas Dedé e Henrique têm chances. A dúvida para o setor ofensivo pode ser encerrada em Toronto, entre Willian e Robinho, convocados pela primeira vez pelo treinador.

A lista dos 23 que disputarão a Copa do Mundo será anunciada em 27 de maio. Antes, haverá apenas mais um amistoso da seleção - em março contra a África do Sul, em Johannesburgo. Mas Felipão já quer levar o grupo que vai buscar o hexacampeonato para esse jogo. Há dois meses o treinador revelou pretender definir seus eleitos até dezembro.

Nesta terça, porém, as novidades em relação ao time que começou o jogo do último sábado contra Honduras são dois jogadores mais do que garantidos no Mundial caso não se machuquem: Julio Cesar volta ao gol no lugar de Victor e Thiago Silva à zaga, saindo Dante. Daniel Alves voltou a sentir a panturrilha direita no treino desta terça, realizado em Miami (a seleção viajou à tarde para Toronto), e não joga. Maicon continua no time titular.

Felipão já revelou a intenção de aproveitar Marquinhos, Willian e Robinho durante a partida. O treinador pode até mesmo colocar um dos atacantes desde o início. "Pode ser que eu faça uma mudança no ataque para começar o jogo. A base do time será 80% da que está sendo formada há algum tempo. Em princípio, os novos (os que convocou pela primeira vez) ficam para o decorrer do jogo", disse. Outra possibilidade é a entrada de Hulk desde o início, no lugar de Bernard.

No Chile, o técnico Jorge Sampaoli garantiu a escalação de Alexis Sanchez, companheiro de Neymar no Barcelona, mas Valdivia ainda é dúvida por causa de uma contratura muscular sofrida antes do amistoso contra a Inglaterra, na última sexta, em Londres.

