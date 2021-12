Brasil faz primeiro treino na Bahia para o Mundial de Judô

Uma batalha no mínimo inusitada chamou a atenção durante o primeiro treino da seleção brasileira para participar do Mundial de Judô por equipes, que será disputado em Salvador no próximo final de semana, 27 e 28 de outubro. O treinamento, aberto para o público, aconteceu na manhã desta quarta-feira, no dojo montado no Grand Hotel Stella Maris, local que também receberá os embates do Mundial.

Trata-se da luta treino entre o "gigante" Rafael Silva, com seus incríveis 2,3 m e 165 kg, contra o "formiguinha" Marcelo Contini, de 1,8 m e 73 kg. Chamado de Baby pelos companheiros, o medalhista de bronze em Londres-2012 mostrou que a referência infantil só está no apelido. O peso-pesado mal se mexeu, apesar dos golpes rápidos aplicados pelo colega no treinamento.

Os combates em pares, como esse, fazem parte da estratégia da comissão técnica brasileira para manter os atletas em forma até a data do Mundial. Na quinta-feira, 25, também pela manhã, os 20 atletas da equipe verde e amarela voltam ao tatame para continuar a preparação.

Mais do que movimentar os atletas, a fase de treinamentos em Salvador vai ajudar a definir a equipe titular masculina e feminina que sobe no tatame para buscar as medalhas de ouro inéditas para o país.

Segundo o coordenador técnico Ney Wilson, ninguém tem presença confirmada no time, nem mesmo a campeã olímpica e favorita na categoria de 52 kg, Sarah Menezes. "Não temos titulares absolutos para o Mundial. Vamos escolher quem luta de acordo com cada adversário", disse o treinador.

O dirigente da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) informa também que haverá um rodízio entre os judocas para favorecer as chances da seleção. "Se o adversário for canhoto, por exemplo, vamos colocar para lutar com ele o brasileiro que melhor se sair contra um canhoto", explicou Ney.

Com 20 atletas, o Brasil contará com a maior equipe no Mundial. Divide a posição com a Rússia, que também trouxe 20 judocas. Japão, com 19, e Ucrânia, com 17, vêm na sequência. Além disso, os brasileiros contarão com a força da torcida baiana, que terá acesso livre à Cidade do Judô durante os dias de competição.

Na sexta-feira, 26, a seleção brasileira conhecerá seus adversários no Mundial. A Federação Internacional de Judô (FIJ) confirmou 17 países participantes na competição, que somará 195 atletas. Além de Brasil, vão competir no masculino e feminino Argentina, Argélia, França, Inglaterra, Japão, Coreia do Sul, Mongólia, Rússia, Ucrânia e Estados Unidos.

Vão competir apenas no feminino China, Alemanha, México e Turquia. No masculino, serão Geórgia e Uzbequistão.

