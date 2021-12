Brasil faz dobradinha no salto com vara em Zagreb

Em ótima fase no salto com vara, o Brasil fez dobradinha no Meeting de Zagreb (Croácia), nesta terça-feira, 3. O ouro da competição chancelada pela Iaaf (Associação das Federações Internacionais de atletismo) ficou com Augusto Dutra, enquanto seu conterrâneo Thiago Braz, também de Marília (SP), terminou com a prata.

Depois de não conseguir passar o sarrafo a 5,50m e ser eliminado de uma competição em Leverkusen (Alemanha), semana passada, enquanto Thiago Braz chegou a 5,82m e ficou a um centímetro de igualar o recorde sul-americano, Augusto quis dar o troco no companheiro de equipe na BM&F Bovespa.

Em Zagreb, os dois estavam empatados até 5,65m, já com a garantia de ouro e prata. Mas só Augusto conseguiu passar o sarrafo a 5,75m, conquistando o título, com o amigo em segundo.

"Os dois estão bem cansados, mas seguem muito bem, tanto que estão fazendo resultado mesmo no final da temporada", disse o técnico Elson Miranda. "O Augusto sentiu que ficou devendo um resultado melhor em Leverkusen e saltou mais alto que o Thiago agora em Zagreb".

A temporada dos dois ainda tem mais uma prova, na sexta-feira: a etapa final da Diamond League, em Bruxelas, na Bélgica. "Bruxelas vai ser uma competição totalmente diferente. Os competidores serão mais fortes, a competitividade entre eles maior. Mas o Augusto e o Thiago estão bem e podem chegar a um bom resultado", avalia o treinador.

adblock ativo