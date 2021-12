Brasil faz 2 a 0 na Ucrânia e segue 100% com Mano

A nova Seleção Brasileira, comandada por Mano Menezes, continua com 100% de aproveitamento. Nesta terça-feira, 11, o time conquistou a terceira vitória sob o comando do treinador, ao bater com tranquilidade a Ucrânia por 2 a 0, em Derby, na Inglaterra. Foi o primeiro duelo na história entre as duas equipes.

O Brasil fez um primeiro tempo taticamente quase perfeito em Derby, com Robinho aberto na esquerda, Alexandre Pato centralizado, Carlos Eduardo na direita e Elias e Ramires chegando de trás. O time teve muito mais posse de bola, marcou sob pressão e ofereceu poucos espaços. Para se ter ideia, a única finalização dos ucranianos nos 45 minutos iniciais foi uma cobrança de falta defendida com dificuldade por Victor.

O gol saiu logo na segunda jogada por ali: após roubada de bola de Elias, Robinho recebeu na esquerda e cruzou na segunda trave para Daniel bater de primeira. "Tive um pouco de sorte. [A bola] pegou no zagueiro, mas a intenção era aquela mesmo", comemorou o lateral, que já havia marcado na vitória sobre o Irã, na última quinta-feira.

O Brasil teve outras duas grandes oportunidades de fechar o primeiro tempo já com placar elástico. Após escanteio, Thiago Silva escorou para David Luiz bater de esquerda, com perigo. Depois, Pato interceptou passe errado de Tymoshchuk, cortou o zagueiro e bateu na trave. No rebote, Carlos Eduardo, com o goleiro caído, finalizou por cima do gol. "Controlamos e jogo e criamos boas chances", elogiou Mano.



Mudanças – Se a Ucrânia não assustou na etapa inicial, voltou do intervalo acesa e quase empatou o jogo aos 5 minutos, quando Rotan recebeu na entrada da área e bateu na trave direita de Victor. O Brasil, que veio com Adriano no lugar de André Santos, diminuiu o ritmo e também a intensidade da marcação. Ainda assim, ampliou numa de seus poucos ataques no segundo tempo. Aos 18, Carlos Eduardo cruzou com a perna direita, para Pato girar sobre a zaga e bater firme para o gol.

Local: Estádio Pride Park, em Derby (Inglaterra).

Brasil: Victor; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e André Santos (Adriano); Lucas, Ramires (Sandro), Elias (Wesley) e Carlos Eduardo (Giuliano); Robinho (André) e Alexandre Pato (Nilmar). Técnico - Mano Menezes.

Ucrânia: Dykan; Kucher, Fedetskiy, Mandyzuck e Romanchuk; Tymoshchuk, Rotan, Aliyev e Polovyi (Gay); Gusiev (Khudobyak) e Milevskiy (Seleznov). Técnico - Yuri Kalitvintsev.



Cartões amarelos: Tymoshchuk, Fedetskiy, Kucher (Ucrânia); Ramires (Brasil).

Gols: Daniel Alves, aos 24 minutos do primeiro tempo; Alexandre Pato, aos 18 minutos do segundo.



Árbitro: Martin Atkinson (ING).

adblock ativo