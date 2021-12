Brasil fará amistoso contra o Japão em 14 de outubro

A CBF anunciou oficialmente nesta quinta-feira que a seleção brasileira fará um amistoso diante do Japão no próximo dia 14 de outubro, em Cingapura, naquela que será a quarta partida do time nacional desde a volta de Dunga ao comando. O duelo diante dos japoneses será realizado no novo The National Stadium.

Antes desta partida, o substituto de Luiz Felipe Scolari irá reestrear como técnico da seleção em 5 de setembro, contra a Colômbia, em Miami, quatro dias antes de encarar o Equador, em New Jersey, também nos Estados Unidos. Já para o dia 11 de outubro está marcado o confronto diante da Argentina, no Estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, em mais uma edição do Superclássico das Américas.

Dunga fará a sua primeira convocação de jogadores nesta sua volta à seleção no próximo dia 19, visando estes dois primeiros amistosos em solo norte-americano. Para depois dos confrontos diante de argentinos e japoneses, o Brasil já tem agendado um outro duelo para 12 de novembro, contra a Turquia, em Istambul.

Definido como rival do Brasil neste amistoso marcado para acontecer em Cingapura, o Japão realizou uma Copa do Mundo decepcionante no Brasil, onde foi eliminado na primeira fase da competição. O país fechou a sua participação no torneio como lanterna do Grupo C. Após estrear com derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim, empatou por 0 a 0 com a Grécia e depois foi eliminado ao ser goleado pela Colômbia por 4 a 1.

Após o Mundial, o Japão anunciou a contratação do técnico mexicano Javier Aguirre como substituto do italiano Alberto Zaccheroni, que deixou o cargo após a fraca campanha na competição. Antes de dirigir os japoneses diante dos brasileiros, o treinador fará a sua estreia no comando do time nacional em 5 de setembro, em amistoso contra o Uruguai, em Sapporo. Quatro dias depois, o país pegará a Venezuela, em Yokohama. Já para 10 de outubro o Japão tem marcado um amistoso diante da Jamaica, em Niigata, quatro dias antes do confronto com o Brasil.

