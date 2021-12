Brasil estreia na Copa América neste domingo após crise na CBF e insatisfação do elenco

A seleção brasileira de futebol masculino inicia neste domingo, 13, sua caminhada na Copa América de 2021. O Brasil enfrenta a Venezuela, que sofre com um surto de Covid-19 no elenco, às 18h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O SBT e a ESPN Brasil transmitem o jogo.

Adiado de 2020 para este ano em razão da pandemia da Covid-19, o torneio inicialmente tinha como sedes a Colômbia e a Argentina. Os conflitos sociais em território colombiano, porém, deixaram os argentinos sozinhos na organização. Diante da situação do coronavírus no país, o governo argentino também desistiu de sediar a Copa América.

Com apoio do governo federal, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) assumiu a competição a cerca de duas semanas de seu início. A decisão abrupta tomada pela confederação deixou jogadores, comissão técnica e dirigentes ligados à parte gerencial da seleção insatisfeitos. Os atletas externaram o descontentamento com a condução do processo, sem que eles ou os outros integrantes fossem consultados.

Em meio à queda de braço entre seleção e Caboclo, o presidente foi afastado de seu cargo pelo Comitê de Ética da CBF após uma denúncia de assédio sexual e moral feita por uma secretária da confederação. A saída momentânea de Caboclo tranquilizou os atletas, que chegaram a discutir a possibilidade de boicote à Copa América. A falta de adesão de outras seleções diminuiu a força da iniciativa.

adblock ativo