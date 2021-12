Brasil estreará no Sul-Americano Sub-20 com três baianos

O Sul-Americano Sub-20 começou na última quinta-feira, 17, no Chile. A Seleção Brasileira irá estrear neste sábado, 19, às 17h10 (horário de Salvador), contra a Colômbia, pelo Grupo A, no estádio El Teniente.

No elenco da Seleção, dois atletas que atuam no futebol da Bahia e mais um baiano estarão presentes. O zagueiro Lucas Ribeiro, do Vitória, e o meia Ramires, do Bahia, atuam no futebol baiano, já o meia Marcos Bahia, nasceu em Porções, mas foi desde cedo para Curitiba. O técnico da Seleção Brasileira Sub-20, Carlos Amadeu, também nasceu na boa terra.

Os dois jogadores do futebol baiano estão estreando em competições internacionais pela seleção canarinha. Lucas usará a camisa numero 15, enquanto Ramires vestirá a 7. Marcos Bahia vestirá a 8. O Brasil ainda enfrentará a Venezuela, Chile e a Bolívia, nos dias 21, 23 e 25 de janeiro.

