Brasil está "dois passos a frente" que em 2014, diz Kroos

O meia alemão Toni Kroos avaliou neste sábado, 24, que a seleção brasileira "está dois passos a frente" em comparação há quatro anos, quando perdeu por 7 a 1 para a 'Mannschaft' na semifinal da Copa do Mundo-2014.

Kroos balançou as redes duas vezes no duelo de Belo Horizonte, com a Alemanha atropelando a seleção anfitriã com cinco gols nos primeiros 30 minutos de jogo.

"Quando vejo o time atual em comparação com o de 2014, estão dois passos a frente", indicou Kroos.

"Eles têm muitos bons jogadores. Meu companheiro (de Real Madrid) Casemiro está indo bem", explicou.

"Brasil é certamente um dos favoritos para a Copa do Mundo", garantiu Kroos.

A Canarinho encara a Alemanha na terça-feira, no estádio Olímpico de Berlim, depois de vencer a Rússia por 3 a 0 em Moscou. Já os atuais campeões mundiais vão para a partida após empate em 1 a 1 com a Espanha.

adblock ativo