Brasil está a uma vitória da Copa do Mundo de Basquete

A Seleção Brasileira Masculina de Basquete está a uma vitória de conquistar uma vaga na Copa do Mundo da modalidade em 2019, que será disputada na China. Na última sexta-feira, 30, o time venceu a Republicana Dominicana por 100 a 82, no Ginásio Poliesportivo Walmir Marques, em São Paulo. A partida foi válida pelas eliminatórias do grupo F para a Copa.

O Brasil soma sete triunfos e duas derrotas no seu grupo. Nesta segunda-feira, 3, a Seleção enfrenta o Canadá e espera vencer para carimbar a ida a competição. Os canarinhos e a seleção americana são os únicos países a disputar todas as edições do Mundial.

"A expectativa é grande, estamos com o pezinho quase lá, mas temos que manter o foco e seguirmos pensando no nosso objetivo. Sabemos que o Canadá vem de uma derrota para a Venezuela e precisando ganhar como nós", afirmou o ala Leandrinho, campeão da NBA com o Golden State Warriors.

