Brasil enfrentará Sérvia e Turquia no Mundial de vôlei

A Seleção Brasileira feminina de vôlei conheceu nesta segunda-feira seus adversários na fase de grupos do Mundial da Itália, a ser disputado entre os dias 23 de setembro e 12 de outubro. A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães terá pela frente no equilibrado Grupo B rivais como a Sérvia e a Turquia, com maior tradição no esporte.

O outros adversários serão Bulgária, Camarões e um representante da confederação das Américas do Norte, Central e do Caribe. As seleções desta região, que inclui o tradicional Estados Unidos, serão definidas no qualificatório de maio.

"Nosso grupo está muito homogêneo. Vamos enfrentar adversários fortes como Sérvia, Turquia e Bulgária. Acredito que esse será um dos Mundiais mais equilibrados da história", avaliou a líbero Fabi, que buscará com a seleção um título inédito - o Brasil acumula três vice-campeonatos (1994, 2006 e 2010).

As partidas da chave do Brasil, atual bicampeão olímpico, serão todas disputadas na cidade de Trieste. O Grupo A, que conta com a anfitriã Itália, terá seus jogos em Roma. Verona sediará os duelos do Grupo C, que tem a atual bicampeã Rússia, além da Holanda. No Grupo D, do Japão e da China, as partidas serão realizadas em Bari. Milão e Modena receberão jogos das fases seguintes.

O sorteio dos grupos foi realizado na cidade de Parma com a participação do presidente da Federação Internacional de Vôlei, o brasileiro Ary Graça, ex-mandatário da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

