Brasil enfrentará a Itália na Arena Fonte Nova

O Brasil vai enfrentar a Itália no dia 22 de junho, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela Copa das Confederações. O sorteio dos jogos da Copa das Confederações aconteceu na manhã deste sábado, 1º, no Rio de Janeiro. A seleção estreia em Brasília, no dia 15, contra o Japão. Depois, no dia 19, enfrenta o México em Fortaleza.

O grupo B é formado pela Espanha, Uruguai, Taiti e uma seleção africana, que só será conhecida em fevereiro. A partida entre o Uruguai e a seleção africana, no dia 20, também será na Arena Fonte Nova. O terceiro jogo no estádio será na disputa do terceiro colocado.

Já projetando as semifinais do torneio, o Brasil jogaria em 26 de junho em Belo Horizonte, caso termine na liderança do seu grupo, ou entraria em campo no dia 27 em Fortaleza, se for o segundo colocado da chave. E a grande final está marcada para 30 de junho, no Estádio do Maracanã, no Rio - no mesmo dia tem a disputa do terceiro lugar, em Salvador.

O sorteio realizado neste sábado no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo, reuniu os técnicos das sete seleções já confirmadas na Copa das Confederações: Luiz Felipe Scolari (Brasil), Oscar Tabarez (Uruguai), Cesare Prandelli (Itália), Vicente del Bosque (Itália), Eddy Etaeta (Taiti), Jose Manuel De La Torre (México) e Alberto Zaccheroni (Japão).

A presidente Dilma Rousseff também esteve no Anhembi para acompanhar o sorteio e fez um breve discurso, no qual disse que o Brasil tem "obrigação" de vencer a Copa das Confederações dentro e fora de campo. O evento ainda teve a participação da modelo Adriana Lima e do chef Alex Atala. E o ex-jogador Cafu, capitão do penta em 2002, apresentou a bola oficial do torneio.

Apresentado oficialmente na última quinta-feira pela CBF, para substituir o demitido Mano Menezes, Felipão representou a seleção brasileira no sorteio deste sábado. E já conheceu seus adversários na primeira competição que terá pela frente, um verdadeiro teste de fogo antes de encarar a disputa da Copa do Mundo de 2014, que também será no Brasil.

Como uma espécie de preparação para o desafio do ano seguinte, a Copa das Confederações acontecerá em seis das 12 sedes brasileiras do Mundial (Rio, Brasília, Recife, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte) e dará um total de US$ 20 milhões em prêmios, valor a ser dividido de acordo com a classificação final de cada equipe - só o campeão fatura US$ 4,1 milhões.

Até agora, já foram vendidos mais de 130 mil ingressos na primeira fase de comercialização para a Copa das Confederações, restrita aos donos do cartão de crédito Visa, um dos patrocinadores da competição. Na segunda-feira, a venda será aberta para todos os interessados, sempre através do site oficial da Fifa - a carga total do torneio é de 830 mil bilhetes.

