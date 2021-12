Brasil enfrenta o Chile na sexta pelas quartas da Copa América; veja confrontos

Com as partidas da noite de segunda-feira, 29, foram definidos os confrontos das quartas de final da Copa América. Oito dos dez times se classificaram na primeira fase, com apenas Venezuela e Bolívia sendo eliminadas. Com 10 pontos cada, Brasil e Argentina lideraram seus grupos e são os únicos invictos da competição.

O Brasil, primeiro colocado do Grupo B enfrenta o Chile, que fez apenas 5 pontos e ficou com a quarta vaga do Grupo A. Outros confrontos são: Peru x Paraguai; Uruguai x Colômbia e Argentina x Equador.

A fase quartas de final começa na próxima sexta-feira, 2, com os jogos entre Peru e Paraguai, às 18h, no estádio Olímpico, em Goiânia e logo em seguido com a partida entre Brasil e Chile, às 21h, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

A fase será concretizada no sábado, 3. Uruguai e Colômbia se enfrentam às 19h, no mané Garrincha, enquanto Argentina e Equador duela pela vaga na semifinal, às 22h, no Olímpico.

A grande final está marcada para o sábado seguinte, no dia 10 de junho e acontecerá no Maracanã.

