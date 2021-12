Brasil enfrenta a África do Sul no Mané Garrincha

Com o estádio quase lotado, a seleção brasileira de futebol masculino deu o seu pontapé inicial da Olimpíada com o objetivo de conquistar a primeira medalha de ouro nos jogos. A seleção faz sua estreia na Olimpíada Rio 2016 em uma partida contra a África do Sul, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Os jogadores brasileiros foram aclamados pela torcida desde que entraram em campo, que fez o tradicional movimento de "ola" com as mãos antes mesmo do início da partida.

Formada por atletas jovens, a seleção busca a conquista de uma medalha inédita: o ouro em uma edição olímpica.

A arquibancada do estádio Mané Garrincha ficou toda de pé durante o Hino Nacional. Quando a execução protocolar do cântico terminou, parte dos torcedores tentou cantar até o fim "à capela", como se tornou tradição durante as partidas na Copa do Mundo no Brasil em 2014.

Após o fiasco contra a Alemanha, quando os brasileiros perderam por 7 a 1 para os alemães, a seleção olímpica busca recompensar a torcida brasileira e ganhar o título da única competição oficial do planeta que ainda não conquistou.

adblock ativo